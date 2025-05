La escapada (no tan secreta) de Sara Carbonero a Córdoba: estos son sus imprescindibles

Sara Carbonero, periodista, empresaria y trendsetter, ha sido la última celebrity en perderse por el embrujo de las calles de Córdoba en una escapada secreta, realizada ya hace unas semanas, y que ahora ha compartido con sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

Carbonero ha acompañado sus instantáneas de la letra, podría decirse himno, del grupo Medina Azahara a Córdoba: “Córdoba. Llegando el día tú me enamoras, y por la noche me embrujas a solas, y con tu magia me haces soñar”. Asimismo ha destacado la “magia y el embrujo” de su visita a la ciudad.

La ruta de Sara Carbonero en Córdoba

El recorrido de la periodista por la capital ha incluido los principales must have de lo que uno tiene que ver en la ciudad. A saber, la Mezquita-Catedral, el conjunto arqueológico de Medina Azahara, la Judería, la calleja de Las Flores, la plaza de la Corredera y el Museo Julio Romero de Torres.

Sara Carbonero en Medina Azahara. / @saracarbonero

Aquí come Sara Carbonero en Córdoba

¿Y dónde come Sara Carbonero en Córdoba? Pues una vez más las redes han revelado el secreto y el restaurante elegido es Casa Pepe de la Judería, uno de los nombres insignia de la hostelería cordobesa. “Gente bonita por dentro y por fuera que nos visita. Ayer tuvimos el gran placer de recibir a Sara Carbonero quien disfrutó en compañía de seres queridos de una comida en nuestra casa. Gracias por el detalle de hacerte una foto con nuestros compañeros. Ya sabes que aquí tienes tu casa en Córdoba!”.

Para su visita a la capital, la empresaria ha sido fiel a su estilo ‘boho-chic’, con un vestido blanco de tirantes que anticipa el verano, chaqueta vaquera, botas cowboy y complementos en piel.