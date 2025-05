Primeras declaraciones de Enrique Ponce sobre la ruptura con Ana Soria a meses de la boda

La relación entre Enrique Ponce y Ana Soria es, sin duda, una de las más misteriosas y por lo tanto intrigantes de la prensa del corazón en España.

Desde su mediático inicio en plena separación del torero con Paloma Cuevas, cada paso que han dado juntos ha estado rodeado de comentarios, especulaciones y mucha curiosidad incluso entre aquellas personas que aseguran no seguir este tipo de historias.

Desde que hicieron pública su relación en 2020, tras conocerse en una corrida en Almería, la atención no ha dejado de estar sobre ellos. La diferencia de edad entre ambos (más de veinte años), el contexto en que comenzó su romance y su perfil discreto pero mediáticamente irresistible han convertido a Ana y Enrique en un foco habitual de titulares.

Especialmente ahora con Ponce ya retirado de los ruedos, se esperaba que dieran el siguiente paso formal en su historia de amor: la boda. Todo apuntaba a que sería esta primavera sin embargo las últimas semanas han traído consigo un giro inesperado.

Las pistas sobre la crisis de Ana Soria y Enrique Ponce

Los rumores de una posible crisis entre ellos volvieron a circular con fuerza recientemente, especialmente después de que Ana Soria no acompañara al exdiestro a algunos eventos importantes. El más reciente, la gala del 120º aniversario de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, donde Enrique fue premiado con el galardón Compromiso con el toro bravo. Su aparición en solitario no pasaba desapercibida y los periodistas no tardaron en preguntarle por la ausencia de su pareja.

Lo que dijo Ponce no fue precisamente una confirmación pero tampoco una negación rotunda: "Está todo bien", respondía ante las cámaras, aunque sin mucho entusiasmo ni ganas de extenderse. Lo que más llamó la atención fue su actitud. A la insistencia de los medios sobre si habría boda el torero se limitó a guardar silencio, y finalmente, algo molesto, soltó un "tanta pregunta" que dejó el ambiente más tenso que aclarado.

No fue la primera vez que se mostró esquivo ante estos temas. A preguntas repetidas sobre su vida sentimental, se le notó incómodo: “¿Otra vez? Dejadlo ya”, dijo en tono tajante, zanjando cualquier intento de obtener más respuestas.

Mientras tanto Ana Soria, que había acompañado públicamente a Enrique en ocasiones anteriores, ha desaparecido de la escena. No se la ha visto en ninguno de los eventos recientes del torero, aunque sí publicó una foto de él en Instagram el pasado 30 de abril. Ese gesto, aislado, contrasta con su silencio actual, lo que solo alimenta más la especulación.