Gabriela Guillén confirma la reconciliación con Bertín Osborne: "Siempre ha tenido un cuerpazo"

Durante la última semana, el nombre de Bertín Osborne ha vuelto a acaparar titulares y conversaciones, y no precisamente por su trabajo en televisión. Todo comenzaba con la joven Gloria Camila, quien sorprendió a propios y extraños al hacer su aparición en la Feria de Sevilla montada a lomos de un corcel propiedad del popular presentador.

Un gesto que, sin necesidad de muchas palabras, servía para confirmar que entre ambos hay cierta relación. Mientras tanto, Bertín sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales, esta vez como participante en el programa 'Tu cara me suena'.

Pero si eso no era suficiente para reactivar la presencia mediática del cantante, actor y presentador, unas fotos publicadas por la revista Semana terminaron de encender las redes sociales.

En las imágenes se le puede ver disfrutando del buen tiempo a bordo de su barco, sin camiseta y luciendo figura a sus 70 años. Las instantáneas, que rápidamente se viralizaron, han generado toda clase de reacciones entre sus seguidores y detractores. Algunos han destacado el buen estado físico que tiene el artista, mientras otros han ironizado acerca de su polémico estilo de vida, especialmente desde el punto de vista de su responsabilidad con el cuidado activo de su hijo más pequeño.

Precisamente en este punto es donde ha entrado a escena Gabriela Guillén: la madre del hijo que ambos tienen en común. La esteticista, que en su momento protagonizaba una encarnizada batalla legal y mediática para que Bertín reconociera al niño, ha sorprendido ahora con unas declaraciones que distan mucho de la tensión vivida hace apenas unos meses. Delante de las cámaras de Europa Press, Gabriela no solo ha confirmado que la relación entre ambos ha mejorado, sino que incluso se permitió bromear sobre las comentadas fotos del cantante en bañador.

“Que disfrute”, decíacuando la consultaban por las imágenes de verano de Osborne. Y fue más allá. “Siempre ha tenido un cuerpazo”, añadía entre risas, dejando claro que, al menos públicamente, la guerra ha terminado. Su actitud conciliadora también quedó reflejada en otras declaraciones: “Todo va marchando como tiene que ir” y precisaba “si él quiere ver al niño, que lo vea. Nunca he puesto ningún impedimento. Siempre he buscado lo mejor para mi hijo".

Lo cierto es que, según ha confirmado la revista Diez Minutos, la reconciliación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne “es ya una realidad” y se han quedado atás las demandas, los platós de televisión y los titulares cruzados. El presentador, que durante mucho tiempo evitó tener contacto con el menor, ya lo ha conocido, y la relación entre ambos padres parece haber entrado en una etapa de cordialidad que nadie esperaba meses atrás.

Por su parte, Gabriela también ha disfrutado recientemente de unos días de descanso en Valencia junto a su hijo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre. Cuando fue consultada por las fotografías de su escapada, negó que fuesen pactadas o preparadas para la prensa: “Es que siempre se dice lo mismo. Yo creo que, bueno, ya no me extraña... A ver cómo me sacan, eso es lo que me preocupaba”.