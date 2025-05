Primeras palabras de Rocío Carrasco tras el reencuentro con Marta Riesco: "Es una..."

Igual que sucede en la vida cotidiana donde los reencuentros inesperados en bodas, fiestas o cenas familiares pueden despertar emociones latentes, en el mundo del espectáculo también ocurren esos momentos inesperados que generan revuelo. Y si en los encuentros de personas anónimas ya hay sorpresas en una alfombra roja el efecto se multiplica, especialmente cuando dos figuras públicas con una historia complicada a sus espaldas se ven cara a cara frente a las cámaras.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido este lunes durante el estreno del nuevo programa de TVE 'La familia de la tele': un espacio coral lleno de rostros conocidos que llega de la mano de María Patiño, Belén Esteban y otros personajes del universo televisivo. El evento que se celebraba en Prado del Rey, estuvo plagado de momentos llamativos, entre desfiles con trajes históricos de la cadena y apariciones destacadas como la de Isa Pantoja, visiblemente embarazada.

Pero el instante que más comentarios ha generado en redes sociales ha sido el inesperado cara a cara entre Rocío Carrasco y Marta Riesco. Ambas han compartido protagonismo por sus respectivas relaciones con Antonio David Flores, lo que ha alimentado titulares durante años. Por eso la posibilidad de verlas juntas en el mismo plató ya despertaba interés desde el anuncio de que colaborarían en el mismo programa. Riesco incluso había adelantado que sus diferencias estaban superadas y que esperaba cordialidad: “La entiendo y yo creo que ella también me entiende a mí”.

La escena se dio poco después de que Carrasco se quitara el disfraz de cabezudo con el que participó en el desfile de bienvenida del programa. La reportera Diana Higueras fue quien recogía sus primeras declaraciones, en las que la hija de Rocío Jurado mostraba su entusiasmo: “Yo vengo con las mejores vibras del universo, como siempre, vamos a por todas”.

Poco después Marta Riesco se fue acercando lentamente hasta situarse a su lado. Al llamarla por su nombre Carrasco se giró. El saludo fue breve pero educado: dos besos y una pequeña conversación en directo: “Lo que es la vida…”. Carrasco sin dudar le respondía con un rotundo “Esta es mi familia”. Y acto seguido lanzaba una pregunta cargada de ironía: “¿Me puedo ir ya?”, a lo que Riesco solo atinó a decir: “Venga, dale”.

Después del estreno, Carrasco halaba con los medios y fue clara al referirse a su compañera: “Ha sido la encargada de darme la bienvenida y ya está, pues una compañera”. Sin más adjetivos ni gestos, pero con una serenidad que dejó ver que, al menos por su parte, el encuentro no ha alterado su buen momento personal: “Muy bien, sí, muy bien. Gracias a Dios, muy bien”.

En cuanto a su papel dentro del programa, Carrasco aún no tiene claro qué rol jugará: “Cuando lo sepa, te lo digo, porque no lo sé”. Lo que sí parece tener claro es que su fichaje responde a una relación de confianza con los responsables del proyecto: “Óscar y Adri son mi familia desde ya años”.