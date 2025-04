Confirman la separación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: ella en casa de sus padres, él en un hotel

Atravesando un momento clave de su segundo embarazo, Cristina Pedroche ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos, sobre todo, si tenemos en cuenta que desde hace varios días se está hablando de la posible crisis en su relación con su Dabiz Muñoz.

Embarazada y junto a su hija pequeña, Laia, la presentadora ha decidido volver al barrio madrileño que la vio crecer: Vallecas. Mientras tanto, el chef se ha quedado a vivir en un hotel, algo que ha causado el revuelo entre sus seguidores, pero... ¿cuáles son los motivos?

¿Crisis o mudanza?

Los rumores se desencadenaron a raíz de la publicación de un 'post' en Instagram en el que se veía su antigua habitación de casa de sus padres, acompañado de un pie de foto en el que indicaba que: "No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre". Estas palabras desataron los comentarios de posible crisis o separación de su marido, el chef Dabiz Muñoz, e incluso hubo quienes insinuaron que ese habría sido el motivo de la mudanza.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Su círculo más cercano ha explicado el motivo de su separación y es algo tan sencillo como una mudanza. "Están en la transición entre su antigua y su nueva casa", aseguran. Por ello, Cristina va a pasar una temporada en casa de sus padres. Explican que la colaboradora de televisión "están fenomenal y el único motivo por el que Dabiz pasa tiempo en el hotel es porque allí tiene su restaurante, lo que requiere su presencia por motivos laborales".

"Puedes irte del barrio, pero el barrio nunca se va de ti"

Fue el pasado viernes, 21 de marzo, cuando la presentadora explicó en el programa 'Zapeando' cómo están siendo estos días de vuelta a casa de sus padres: "Está siendo muy social, muy bien todo... pero se ha reducido todo mucho; ya no tengo momentos para mí sola. Hay un baño para todos. Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo con mi hija a dar un paseo, me doy cuenta de que nunca he salido. Puedes irte del barrio, pero el barrio nunca se va a ir de ti".

Mientras los comentarios siguen en aumento, Cristina Pedroche aprovecha su 'nuevo espacio' (muy lleno de recuerdos) para hacer deporte y desconectar.