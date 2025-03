Revelan el castigo que Kate Middleton y Guillermo imponen a sus hijos: "Se retira al niño..."

Kate Middleton y el príncipe Guillermo se han convertido en un modelo a seguir para muchas personas en diversos aspectos de su vida. No solo su estilo y elegancia son admirados por millones, sino que también su enfoque en la crianza de sus hijos ha capturado la atención de aquellos interesados en cómo los miembros de la familia real británica educan a la nueva generación.

La forma en que los padres educan a sus pequeños tiene un impacto directo en la manera en que estos se desarrollarán en el mundo, especialmente cuando se trata de personas que, como ellos, están destinadas a asumir responsabilidades de gran magnitud desde temprana edad.

Por ello, cada decisión que toman sobre la crianza de sus hijos, incluso los detalles más pequeños, son seguidos muy de cerca por la prensa y el público en general. La curiosidad sobre cómo los royals manejan la educación de sus niños crece cada vez más, ya que muchos buscan entender qué aspectos de sus métodos podrían ser útiles o interesantes para imitar.

En este contexto, se ha revelado recientemente cuál es el protocolo que siguen Kate y Guillermo para imponer disciplina a sus hijos, George, Charlotte y Louis. Según una fuente cercana a la familia cuando uno de los niños no se porta bien, los padres los retiran de la escena del conflicto y los invitan a reflexionar en lo que se conoce como el "sofá de las charlas".

Así funcionan los castigos en la Casa Real Británica

Este es un espacio en el que, de manera calmada, Kate o Guillermo les explican la situación y las consecuencias de sus actos. El objetivo es que los pequeños reflexionen sobre su comportamiento, sin necesidad de gritarles ni recurrir a métodos punitivos más severos.

Un detalle clave en la crianza de los pequeños príncipes es que, dentro de la casa real, los gritos están completamente prohibidos: y es que no solo los padres no permiten que los niños griten, sino que cualquier intento de hacerlo se detiene inmediatamente.

Kate, que es conocida por ser la más estricta en la familia cuando se trata de disciplina, siempre intenta mantener una postura firme, aunque trabaja en equipo con su esposo para mantener la coherencia en la educación de sus hijos.

Además cuenta con el apoyo de su niñera, Maria, quien juega un papel fundamental en el buen comportamiento de los pequeños y que nunca actúa de manera unilateral y siempre consulta con los príncipes de Gales para asegurarse de que el enfoque disciplinario sea coherente en toda la familia.

Un detalle curioso que también ha salido a la luz es una norma específica respecto al lenguaje utilizado en la casa real y es que tiene prohibido referirse a los niños como “niños” para reconocerlos como personas de pleno derecho.