Anabel Pantoja y David Rodríguez toman la decisión definitiva tras la separación

Han pasado ya varias semanas desde que estalló el escándalo en torno a Anabel Pantoja y David Rodríguez por la difícil situación con su hija, pero el interés mediático en su día a día sigue más vivo que nunca.

La pareja, que siempre había mostrado una imagen de estabilidad, se ha visto envuelta en la polémica cuando desde que trascendió que estaban siendo investigados por maltrato infantil.

Recientemente, ha salido a la luz al separación de la niña: un evento puntual que ha generado un sinfín de especulaciones y comentarios en redes sociales.

El motivo detrás de esta dolorosa separación no ha sido otro que el bienestar de la pequeña, ya que según explicaron fuentes cercanas a la familia, Anabel y David tomaron la difícil decisión de que su hija quedara al cuidado de familiares, priorizando así su estabilidad emocional y educativa: "El primer día después de cuatro meses que me separo 24/48 horas de mi niña. Está aquí al lado, voy de Córdoba a Madrid. Voy a realizar la mudanza, dejo el piso en Madrid porque no estoy apenas yendo".

La sobrina de Isabel Pantoja ha aprovechado para compartir algunas de sus impresiones sobre la experiencia de vivir en Madrid: “Hacía 6 meses que no pisaba Madrid. No me gustó para vivir, pero le cogí mucho cariño. Este piso ha sido mi refugio, mi hogar, pero tocaba recoger recuerdos y volver. Y pude ver a los míos que me dan energías”.

En el vídeo publicado en redes sociales, Anabel ha relatado también cómo ha sido el reencuentro al llegar y ver a su hija junto a David: "Llegar y ver esto no tiene precio", ha explicado, no sin volver a cargar contra el papel de la prensa en redes sociales: "Qué pena y qué borde soy con la prensa. Lo que no se muestra en programas de TV es que llevaban toda la mañana grabando el interior del camión con todas mis pertenencias, a personas que vinieron a ayudarme anónimas, en el balcón limpiando".

La decisión de Anabel y David

Belén Esteban, amiga íntima de Anabel, ha sido quien ha puesto en palabras la decisión que han tomado ambos: "ellos han decidido que como ella tiene en Sevilla a su madre y David en Córdoba el trabajo, pues quieren estar con su gente. La colaboradora de televiisón ha contado que "su cuartel general es Canarias, su vida está allí pero ahora queire estar en su familia" y es que después de haber pasado años en las Islas, ahora se prepara para instalarse una temporada en Sevilla.