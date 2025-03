Millie Bobby Brown estalla contra los periodistas que "no soportan que una niña se convierta en mujer"

Millie Bobby Brown está harta de que su aspecto físico sea criticado, y que cierto periodistas, a los que ha puesto nombre y apellidos, ejerzan 'bullying' contra ella y lancen opiniones sobre si parece o se viste como una mujer mucho más mayor de lo que realmente es.

La actriz británica, que cumplió 21 años el 19 de febrero, que saltó a la fama de adolescente por la serie de Netflix 'Stranger Things', ha estado estos días promocionando su última película 'The Electric State' (en la misma plataforma, desde el día 14 de marzo), y también ha estado en la gala de los Brit Awards, y antes, en los SAG Awards. En dichas alfombras rojas ha aparecido con una larga melena rubia platino y con vestidos despampanantes de alta costura.

En su presentación en Madrid, la semana pasada, por ejemplo, lució un modelo transparente muy similar al vestido del diseñador Giorgio Armani que lució Gwyneth Paltrow para la proyección de 'Shakespeare in Love' en Nueva York en 1998.

Para algunos, su nuevo fondo de armario para eventos y su forma de maquillarse y peinarse no serían acertadas para alguien de su edad, pues le sumaría años y parecería más mayor de lo que es.

Ante tantas críticas, Millie no se ha callado y ha respondido con un vídeo y un largo comunicado:

Crecer bajo los focos

"Quiero dedicarme un momento para abordar algo que creo que es más grande que solo yo, algo que afecta a cada joven que crece bajo escrutinio público. Creo que es necesario hablar sobre esto. Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo. En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelado en el tiempo, como si todavía tuviera que ver la forma en la que me hice en la temporada 1 de 'Stranger Things'. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo", comienza su carta.

A continuación, detalla varios ejemplos de artículos donde la han criticado: "Hablemos de los artículos, los titulares, las personas que están tan desesperadas por derribar a las jóvenes mujeres. '¿Por qué envejecen tanto los de la generación Z como Millie Bobby Brown? Por Lydia Hawken.

(...) 'El pequeño británico Matt Lucas da un salvaje golpe al nuevo 'look' de 'mommy makeover' de Millie Bobby Brown—escrito por Bethan Edwards, amplificando un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una joven", continúa.

"Derribo por clics"

A su juicio, "esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres? Aún peor. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics".

La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto, o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido (...)".

"Vamos a hacerlo mejor. No sólo para mí, sino para cada joven que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir", se despide.