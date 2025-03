María José Campanario rompe su silencio sobre la hija de Jesulín de Ubrique: "Hasta donde la luz llegue"

No se prodiga mucho María José Campanario sobre la hija de Jesulín de Ubrique, pero ahora ha roto su silencio con unas declaraciones que fueron recogidas en la red social de Instagram: "Hasta donde la luz llegue".

Y es que Julia Janeiro, hija de Jesulín, así como de la propia María José Campanario, está avanzando mucho en su proyecto de ser maquilladora profesional. De hecho, la joven ofrece sus servicios a través de las redes sociales tras haber estudiado en una de las academias más prestigiosas del sector.

Todo un orgullo para su madre, que no dudó en contestar una de las publicaciones de la propia Julia para mostrarle su amor. "Desde pequeña entrabas a escondidas para 'hacer desaparecer' mis coloretes y mis lápices de labios. No sabes la alegría que me da que hayas cumplido tu sueño de ser maquilladora profesional y de que disfrutes tantísimo con lo que más te gusta. Te quiero, hasta donde la luz llegue", comenta María José Campanario.

Julia no es la única hija de Jesulín, también está Andrea Janeiro, fruto de la relación que mantuvo en el pasado con Belén Esteban. Una relación padre-hija que, como dejó claro la propia Belén, no es tan estrecha. Y es que, como denunció la patrona en Ni que fuéramos, Jesulín no llamó ni un solo día a su hija Andrea durante las vacaciones de Navidad que pasó en España.

Andrea Janeiro vive actualmente en Los Ángeles, donde lleva una vida totalmente alejada de los focos y la prensa por decisión propia.