Primeras palabras de Marta Peñate sobre el embarazo: "Siempre hay un..."

Marta Peñate, conocida por su participación en varios programas de televisión como 'Gran Hermano' y 'La isla de las tentaciones', ha vuelto a ser noticia en los últimos meses debido a su lucha por ser madre.

Su historia, marcada por dificultades médicas y emocionales, ha captado la atención de muchos seguidores que la apoyan en cada paso de su proceso.

A pesar de los obstáculos que ha enfrentado la influencer canaria sigue compartiendo con su público las distintas fases de su camino hacia la maternidad, mostrando una mezcla de esperanza y resignación ante las adversidades.

Este jueves, Peñate se ha sentado en el plató de TardeAR para hablar abiertamente sobre su experiencia más reciente en el proceso de fertilidad. Durante su intervención ha recordado el embarazo ectópico que sufrió hace unos meses y que la obligó a detener temporalmente su tratamiento.

Ahora, cuando parecía que podía retomar su intento de ser madre, los médicos le han detectado un nuevo problema de salud relacionado con la coagulación sanguínea: "Hace un año no lo tenía, y ahora me lo han encontrado. Es otro problema más que se me suma".

Lejos de rendirse la colaboradora de televisión ha detallado que los especialistas le han recomendado un tratamiento que incluye inyecciones de heparina y medicación específica para controlar esta alteración. Según sus propias palabras, aunque este revés suponga un nuevo desafío, no significará el fin de su sueño: "Siempre hay un problema".

Durante la emisión también ha hablado sobre su relación con Tony Spina, su pareja, quien ha sido su principal apoyo en estos momentos tan complicados. La influencer ha confesado que, en algunos momentos de desesperación, ha llegado incluso a plantearse si debería dejar a Tony, pensando en que él podría ser padre con otra persona. Sin embargo fue su propio novio quien disipó esas dudas asegurándole: "Si no es contigo, no quiero ser padre".

Su valentía y sinceridad emocionaron al público, que le dedicó un largo aplauso en reconocimiento a su fortaleza. Marta Peñate ha dejado claro que su felicidad no depende únicamente de ser madre y que, aunque su deseo sigue intacto, no permitirá que los obstáculos definan su vida:"Hay gente que elige no tener hijos y son felices".