Primeras palabras sobre el embarazo de Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera: "De repente"

La historia de Lucía Rivera es una de las más interesantes dentro del mundo del corazón en España. Hija de Blanca Romero, fue adoptada por Cayetano Rivera durante su matrimonio con la modelo y actriz, convirtiéndose así en parte de una de las sagas más mediáticas del país. Sin embargo tras la separación de la pareja en 2004, la relación entre Lucía y el torero ha pasado por momentos complicados, marcados por la distancia y la falta de contacto durante años.

Con el tiempo la joven ha ido forjando su propio camino en el mundo de la moda y ha logrado destacar como una de las modelos más reconocidas de su generación. Sin embargo su vida personal también ha sido objeto de atención, especialmente en los últimos tiempos, cuando se ha podido ver un acercamiento entre ella y Cayetano Rivera.

Ahora en una de sus últimas entrevistas concedidas al medio El Español, Lucía ha hablado sin tapujos sobre distintos aspectos de su vida privada, dejando algunas confesiones que hasta ahora eran desconocidas. La modelo ha compartido detalles sobre su frenético ritmo de trabajo, su relación sentimental y su visión sobre la maternidad.

Entre lo más llamativo, Rivera ha explicado que atraviesa un momento de estabilidad emocional junto a su pareja, Fernando Wagner Sampol, un broker con el que lleva saliendo un tiempo. Pese a que siempre ha sido muy reservada en temas de amor, esta vez ha decidido hablar más abiertamente sobre su relación: “Siempre tuve mucho miedo a exponer cosas... He dicho ‘no’. Hay que dar normalidad a las cosas”.

También ha revelado que recientemente presentaba a su novio a Cayetano Rivera en una reunión en Portugal, un encuentro que ha pasado desapercibido para los medios: “Estuve en el Algarve con mi padre y con Fernando, en la presentación oficial, y no os enterasteis”.

Sin embargo uno de los temas que más interés ha despertado ha sido su postura sobre la maternidad. A sus 26 años, Lucía ha confesado que aunque en algún momento le gustaría ser madre, no tiene claro si podrá serlo: “Obviamente, la maternidad es algo que me gustaría, pero no sé siquiera si voy a poder. Cuesta mucho tener hijos; la gente no se queda embarazada de repente”.

Estas declaraciones han llamado la atención, ya que hasta ahora nunca se había pronunciado sobre la posibilidad de formar una familia. Rivera también ha dejado claro que, por el momento, su prioridad sigue siendo su carrera, ya que su ritmo de vida no le permitiría afrontar un embarazo con tranquilidad: “Tengo un trabajo que no me permite bombo”.