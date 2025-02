Confirman la ruptura de Anabel Pantoja tras el viaje: "La dejé yo cuando volvió"

La vida de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, está atravesando el que probablemente será uno de los momentos más intensos de su vida tanto a nivel personal como mediático.

Estos días, la pareja ha celebrado los tres meses del nacimiento de su hija Alma, con una publicación en redes sociales donde la influencer ha expresado la felicidad que la pequeña ha traído a su hogar.

Pero inevitablemente esta etapa también está muy marcada por la investigación judicial en curso sobre un supuesto caso de maltrato infantil: lo que ha situado a la pareja en el centro del huracán mediático.

En medio de esta situación ha resurgido un episodio del pasado que apunta a un conflicto entre David Rodríguez y la familia Pantoja. Según informaciones recientes el fisioterapeuta habría tenido un serio desencuentro con Isabel y Agustín Pantoja durante una gira en Nueva York, lo que habría deteriorado su relación con el clan desde hace tiempo. Este detalle cobra ahora relevancia, ya que los rumores sobre el distanciamiento entre la familia y Rodríguez se han intensificado tras la investigación que afecta a él y a Anabel y algunas fuentes cercanas aseguran que Isabel y Agustín nunca vieron con buenos ojos la relación.

Así fue la ruptura tras el viaje a Nueva York

La vorágine mediática que rodea a la pareja no solo busca esclarecer lo ocurrido, sino también arrojar luz sobre los antecedentes de los implicados y los motivos que podrían haber llevado a esta situación.

Por ello los medios han recurrido a figuras cercanas a Anabel en el pasado para conocer su opinión y entender más sobre la personalidad de cada uno de los protagonistas.

Uno de los entrevistados ha sido Yulen Pereira, expareja de Anabel Pantoja y exconcursante de 'Supervivientes'. El esgrimista, que se encontraba en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025 desfilando para el diseñador Félix Ramiro, fue abordado por la prensa, que le preguntó sobre su pasada relación con la influencer. Ante las preguntas Yulen confirmaba que fue él quien puso fin al noviazgo: "Sí, eso es verdad, la dejé yo cuando volvió de Nueva York". Con esta declaración, despejó las dudas que durante mucho tiempo rodearon el final de su historia con Anabel.

Pese a que la relación entre ambos terminó en marzo de 2023, su ruptura volvió a ser tema de interés debido a la actual situación de Anabel y su pareja. Yulen, sin embargo, no quería ahondar en el pasado y dejó claro que no guarda rencores: "Eso es pasado pisado y no hay que removerlo, ella está ahora con su nueva pareja, está disfrutándolo y me alegro por ella".

Desde su separación, el deportista se ha mantenido soltero de manera oficial, aunque recientemente su nombre ha estado vinculado con Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia.