Máxima preocupación por la salud de Frank Cuesta por su situación en Tailandia: "Un accidente"

Desde hace algunos años la situación de Frank Cuesta en Tailandia no está siendo en absoluto sencilla. El extenista y creador de contenido ha tenido que enfrentar numerosos obstáculos: desde problemas legales hasta dificultades personales. Sin embargo en los últimos meses la tensión en su vida ha alcanzado un nuevo nivel generando una gran preocupación entre sus seguidores.

Todo comenzó con la disputa por su Santuario que finalmente logró recuperar tras recomprarle las tierras a su expareja, Yuyee. A pesar de este logro los conflictos no se han cortado y hace más de un mes, una denuncia anónima derivaba en una inspección de su territorio, algo que muchos de sus seguidores interpretaron como un ataque orquestado por su expareja y su nueva pareja.

Esta situación ha dado lugar a una ola de críticas contra Yuyee, hasta el punto de que el propio Cuesta ha tenido que intervenir pidiendo que cesaran los ataques.

Lejos de calmarse la situación se ha ido agravado en las últimas semanas. Frank Cuesta, quien además sigue lidiando con su batalla contra el cáncer, ha manifestado abiertamente su preocupación por su seguridad personal.

En su última transmisión explicaba que teme ser encarcelado o incluso expulsado del país debido a las demandas en su contra. No obstant lo que ha alarmado a sus seguidores es otra posibilidad que mencionó con preocupación: "Si no soy condenado por esto, si ganase este litigio, no os extrañe que de repente yo tuviera un accidente. Lo dejo caer, es posible".

Aunque dejó claro que no acusa a nadie de nada, sus palabras han encendido las alarmas. Frank considera que, dada su "mala suerte" y la existencia de "gente con el corazón muy negro", no se puede descartar ningún escenario. Su preocupación no es solo por él, sino también por el bienestar de su Santuario y sus hijos, a quienes quiere proteger de cualquier consecuencia negativa.