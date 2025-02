Fabiola Martínez abandona a Bertín Osborne tras la sentencia: "No tengo nada que ver"

Bertín Osborne ha sido noticia recientemente por su participación en la duodécima temporada de 'Tu cara me suena' de Antena 3, lo que le llevará a ausentarse de su programa 'El Show de Bertín' en Canal Sur durante unos tres meses.

Aunque los seguidores del espacio de entretenimiento se han mostrado sorprendidos por la noticia, el presentador aseguró que el programa no quedará huérfano de conducción, ya que Manuel Díaz 'El Cordobés' tomará su lugar durante su descanso.

Esta decisión de Osborne ha llamado mucho la atención, especialmente después de que se conociera que su participación en el famoso concurso de Antena 3 sería el motivo de su pausa en Canal Sur.

La sentencia a Bertín Osborne

Sin embargo la atención no solo se centra en sus compromisos profesionales. Recientemente, Bertín también se vio envuelto en titulares relacionados con su hijo con Gabriela Guillén, cuya situación familiar ha sido tema de constante polémica en los medios. La noticia sobre su posible acercamiento a su hijo pequeño ha desatado una nueva ronda de preguntas sobre su vida privada, lo que ha vuelto a salpicar a su exesposa, Fabiola Martínez.

Declaraciones de Fabiola

Fue precisamente durante un evento reciente (la fiesta de celebración del quinto aniversario de la revista Fearless) donde Fabiola Martínez no pudo evitar expresar su molestia ante las preguntas de los periodistas sobre Bertín y su relación con Gabriela.

Cuando le preguntaron por las últimas declaraciones de su exmarido respecto a su hijo, Fabiola no tardaba en responder con contundencia: "Si dice porque dice. Y si no dice, porque no dice […] ¿Tú sabes cuánto trabajo yo para tener mi propio camino? Mucho. Pero mucho. No entiendo que me preguntéis porque yo no tengo nada que ver. Es como si yo te pregunto por mi vecina. ¿Tú qué me dirías?".

Fabiola dejaba claro que su vida está completamente desvinculada de la de Bertín. De hecho, remarcaba que él es simplemente el padre de su hijo y que lo que él haga o deje de hacer no le interesa en absoluto: “Lo que él hace o deja de hacer, yo no tengo porque saberlo", sentenciaba, mostrando una actitud de distanciamiento rotundo ante cualquier pregunta sobre su exmarido.

Estas palabras llegaban en un momento particularmente sensible para Fabiola, que recientemente promovió su libro 'Cuando el silencio no es una opción', donde revelaba detalles de su vida personal, incluyendo los abusos sexuales que sufrió en su infancia y cómo estos marcaron sus relaciones sentimentales.

En sus declaraciones, Fabiola subrayó las razones de su separación, destacando que no se sentía cómoda en el rol de "ama de casa" y que necesitaba encontrar su propio camino, un camino que, según parece, ya no tiene nada que ver con el de su exmarido.

Fabiola también detalló que, aunque no mantienen una amistad cercana, la relación con Bertín hoy en día se basa en el respeto mutuo sobre todo por el bien de sus hijos. A pesar de la distancia emocional, ambos parecen haber encontrado un equilibrio en su relación post-separación, algo que Fabiola había enfatizado durante una de sus intervenciones en el programa TardeAR.