Primeras palabras sobre el encuentro de Bertín Osborne y su hijo con Gabriela Guillén: "La situación no es fácil"

Mucho se ha hablado a lo largo de esta semana de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Primero fue la afirmación del presentador de conocer al hijo que tiene en común con ella y, después, la confesión de la fisioterapeuta de su famoso encuentro con Eugenia Osborne en El Retiro.

En este contexto, Raúl Castillo, amigo de Gabriela, ha hablado ante las cámaras y ha asegurado que su situación "no es fácil y me parece muy bien porque además creo que siempre en sus manifestaciones es muy educada, es muy correcta, no ofende a nadie y siempre habla con respeto".

Además, Castillo está seguro que "se va a producir, tarde o temprano" ese encuentro entre el artista y su hijo: "Quiero que a ella le apetezca, aparte... siempre está dispuesta, nunca cerró la puerta, ha hecho cuando quiera, así que ahí tenéis la respuesta y aparte ella es muy buena persona, estoy seguro que sí".

Por último, a pesar de las especulaciones que ha habido en los últimos días, Raúl niega que Ana Obregón vuelva a estar enamorada: "¡A mí me encantaría! No, para nada, pero me encantaría porque aparte de estar guapísima, el amor a todos nos sienta muy bien y a ella le vendría muy bien también, ojalá".