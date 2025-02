Kiko Rivera pide perdón públicamente tras lo ocurrido: "Estos días"

Kiko Rivera ha dado la sorpresa al regresar a la televisión, esta vez con un nuevo proyecto en Televisión Española que ha generado gran expectación. El conocido cantante y DJ se reincorpora al foco mediático participando en el programa 'No News', el nuevo espacio de humor del cómico José Mota.

Este regreso se produce después de un tiempo apartado de los platós, ya que su última aparición en televisión se remonta a febrero de 2022 en un emotivo encuentro en 'Sálvame', donde pidió perdón a su familia y expresó su deseo de establecer distancias con ciertos conflictos personales.

El programa de José Mota (que se estrenará el próximo viernes 14 de febrero en La 1) tiene como premisa ofrecer un "paréntesis en todo lo que nos rodea de malas noticias" y promete ser un respiro para los espectadores que buscan algo más ligero en medio de la rutina diaria.

Mota ha creado este espacio con la intención de hacer reír y desconectar a la audiencia y para ello contará con un elenco de invitados que promete aportar frescura y diversión. Junto a Kiko Rivera, van a participar otros personajes como el aventurero Jesús Calleja y la cantante Rosa López.

El regreso de Kiko a la televisión ha sido comentado ampliamente, ya que se aleja de su habitual vinculación con Mediaset y opta por un nuevo escenario en la televisión pública: este giro en su carrera es un claro reflejo de su deseo de renovar su imagen y explorar nuevas facetas profesionales. De hecho su participación en 'No News' llega en un momento clave de su vida, cuando se encuentra trabajando en nuevos proyectos musicales.

La publicación de Kiko Rivera pidiendo disculpas

Justo antes de su regreso a la televisión, Kiko publicaba un mensaje en su cuenta de Instagram con motivo de su cumpleaños acompañado de una fotografía de él mismo.

En la publicación el cantante se mostraba agradecido por el apoyo de su familia, amigos y seguidores, y, además, ofrecía unas sinceras disculpas. En un tono emotivo Kiko expresaba: "Perdón x no estar muy atento en redes estos días, es que ando preparando cosas nuevas para los shows de 2025".

A lo largo del mensaje, Kiko se mostró muy agradecido por el amor recibido y por el apoyo de su gente más cercana: "Mi mujer, que es lo mejor de mi vida, mis 3 hijos, mi familia y mis amigos",

A pesar de que en su publicación no omitió la ausencia de algunos familiares y amigos debido a la distancia (como aquellos que no viven en Sevilla), Kiko pidió disculpas por no haber podido compartir más con ellos en persona: "Faltaron algunos pero xq no viven en Sevilla, se les perdona".

El momento más destacado de la publicación, sin embargo, fue cuando Kiko habló sobre sus vivencias recientes y el aprendizaje que ha obtenido: "Seguimos intentando trabajar en nuestra mejor versión".

Uno de los aspectos más comentados de esta publicación fue, precisamente, la sincera petición de perdón que Kiko lanzó, sin especificar a quién iba dirigida pero dejando claro que se trataba de un gesto reflexivo y personal: "Perdón x no estar muy atento en redes estos días".

Este tipo de gestos son cada vez más comunes en un contexto donde los artistas buscan conectar con su público de manera genuina, dejando de lado las imagenes perfectas y mostrando su vulnerabilidad.

Además este mensaje de Kiko llega justo en un momento en que la prensa y las redes sociales están muy pendientes de su vida personal ya que en los últimos meses, hemos visto al cantante y DJ involucrado en varios eventos familiares, incluyendo su apoyo a la familia de su prima, Anabel Pantoja y el ingreso hospitalario de la hija de esta. Además, Kiko ha mantenido una constante presencia en redes sociales, aunque de forma más discreta que en el pasado, lo que también refleja un cambio en su actitud ante la exposición mediática.

El regreso a la televisión, la aparición en el programa de José Mota y su mensaje en Instagram son señales claras de que Kiko Rivera está buscando un nuevo rumbo tanto en su carrera como en su vida personal. Al mismo tiempo, la empatía y la humildad con las que ha compartido sus reflexiones en sus redes sociales pueden ser una muestra de su voluntad de reconciliarse con aquellos que lo siguen y con su propio entorno.

A medida que avanza 2025, habrá que seguir de cerca cómo se desarrolla este nuevo capítulo en la vida de Kiko Rivera. Lo que parece claro es que su intención es reinventarse, no solo como artista, sino también como persona. La prueba de ello está en el mensaje de superación y crecimiento personal que ha compartido públicamente, al igual que en su compromiso con sus seres queridos y su trabajo. Habrá que esperar para ver cómo se traduce todo esto en sus proyectos futuros y en su relación con los medios de comunicación.