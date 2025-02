La Casa Real, obligada a pronunciarse tras lo ocurrido con Kate Middleton: "Para ser claros"

La vida de Kate Middleton ha dado un giro radical en los últimos meses, una transformación que ha marcado un antes y un después tanto en su vida personal como profesional.

La Princesa de Gales, que siempre había sido considerada una figura ejemplar en la realeza británica, ha atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida tras recibir el diagnóstico de cáncer a principios de 2024.

Este hecho ha supuesto un cambio significativo no solo en su salud, sino también en su presencia pública y en la manera en que la Casa Real comunica las decisiones relacionadas con su vida.

A pesar de la gravedad de la situación Kate se ha mostrado resiliente y decidida a afrontar la enfermedad con la misma dedicación que pone en cada una de sus causas sociales.

Después de haberse sometido a un tratamiento de quimioterapia preventivo, la Princesa ha ido recuperándose poco a poco y ha comenzado a reincorporarse a sus actividades oficiales de forma gradual aunque con una presencia mucho más moderada en los últimos meses.

La decisión de Kate Middleton

Este contexto de salud y recuperación ha sido clave para comprender las recientes decisiones tomadas por Kate y su entorno cercano, y que han tenido una repercusión inesperada en la prensa británica.

La noticia que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas ha sido la polémica generada en torno al vestuario de la Princesa de Gales: Desde que Kate Middleton se casó con el Príncipe Guillermo en 2011, su estilo ha sido objeto de análisis en cada uno de los eventos públicos en los que ha participado. Las prendas que lleva se agotan rápidamente, y su presencia en las alfombras rojas y otros actos oficiales ha sido seguida con devoción por los medios de comunicación y el público en general.

Pero en los últimos días, algunos informes apuntaban a un cambio en la política comunicacional de la Casa Real con respecto a los detalles sobre la vestimenta de Kate.

Según diversas fuentes la Princesa habría decidido pedir que los medios de comunicación se centraran más en su trabajo y en las causas que apoya, en lugar de en su fondo de armario. Esto, según los mismos informes, se debía a una “nueva perspectiva” que Kate habría adquirido tras su lucha contra el cáncer.

La noticia fue publicada por el Sunday Times y en ella se aseguraba que Kate preferiría que la atención mediática se desplazara de su aspecto físico a sus compromisos sociales y su rol dentro de la familia real. Esta declaración, que no fue confirmada por el Palacio de Kensington en un principio, generó un debate considerable sobre el trato mediático que la Princesa debería recibir.

El Palacio de Kensington, en una inusual intervención pública, se ha visto obligado a aclarar la situación. El portavoz de la familia real ha emitido un comunicado en el que desmentía rotundamente que hubiera habido cambios en la política comunicacional sobre los estilismos de Kate. "Durante la última semana, he recibido numerosas preguntas sobre una historia relacionada con la ropa de la Princesa de Gales y cómo el Palacio de Kensington comparte información sobre sus atuendos. Para que quede claro, los comentarios que aparecen en el artículo son míos, no de la Princesa de Gales. Los comentarios que se publicaron no deben atribuirse directamente a la Princesa de Gales".

Este pronunciamiento deja claro que, a pesar de los rumores, no se había alterado la forma en que se comparten los detalles sobre los outfits de Kate Middleton. La Casa Real insistió en que la Princesa de Gales sigue comprometida con sus causas sociales y con su trabajo, y que los detalles sobre su vestimenta solo se compartirían en ocasiones especiales, evitando que se hablara más de su estilo que de las cuestiones realmente importantes. “Para ser claros, no ha habido ningún cambio en nuestro enfoque a la hora de compartir información sobre la ropa de Su Alteza Real. Ella quiere que la atención se centre en los temas realmente importantes, las personas y las causas que ella está destacando”.

El hecho de que la Casa Real haya tenido que intervenir y aclarar este tema refleja la magnitud de la discusión generada por las especulaciones sobre la princesa ya que en los últimos años, el estilo de Kate Middleton ha sido un tema recurrente en los medios, generando tanto elogios como críticas. A pesar de ello lo cierto es que Kate siempre ha demostrado un compromiso inquebrantable con su trabajo en la realeza, que ha incluido numerosas causas sociales como la lucha contra el cáncer, el bienestar infantil y el desarrollo de la primera infancia.

A nivel personal, su recuperación tras el tratamiento de quimioterapia ha sido un proceso arduo. En septiembre de 2024 Kate anunciaba que había completado su tratamiento preventivo, aunque su presencia en eventos oficiales ha sido menos frecuente desde entonces. A lo largo de los últimos meses ha ido reincorporándose a la agenda pública con apariciones más selectivas y significativas, como su visita a la unidad de madres y bebés en la prisión HMP Styal en Cheshire, donde conoció de cerca los programas de apoyo a madres reclusas.

En otro rango la decisión de Kate y Guillermo de no asistir a la gala de los BAFTA 2025 también ha levantado polémica. La ceremonia (que es una de las más importantes en el ámbito cinematográfico británico) coincide con el primer fin de semana de las vacaciones escolares de mitad de trimestre y la familia ha decidido priorizar su tiempo con sus hijos, George, Charlotte y Louis: algo que también ha sido muy comentado por la prensa y el público en general.

Las críticas por no asistir a los BAFTA se han combinado con las especulaciones sobre el vestuario de Kate, lo que llevó al Palacio de Kensington a reiterar su apoyo a la Princesa, destacando que su salud y su familia son prioridades para ella, y que su compromiso con la realeza sigue siendo firme.

La intervención de la Casa Real no solo busca aclarar la situación respecto a sus estilismos, sino también reafirmar que Kate Middleton sigue siendo una figura esencial en el trabajo social de la familia real británica.

El constante interés sobre su vida mientras tanto y tanto en lo personal como profesional no parece disminuir. La combinación de su papel como madre y miembro activo de la realeza con la atención que sus apariciones generan sigue siendo un tema de debate.