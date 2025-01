La hija de 'El Cordobés' habla de más y revela cómo está la relación con su hermano: "En un punto vital"

Toda España está muy pendiente de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ debido a su participación en el popular concurso de Antena 3, El Desafío. El torero, que ha estado en el centro de atención durante años, sigue captando la mirada de la audiencia no solo por su destacada carrera, sino también por su vida personal. Y es que uno de los motivos que más ha contribuido a que ‘El Cordobés’ sea una figura tan querida por el público es su familia, que no duda en ofrecer un aire cercano y genuino al personaje.

Uno de los aspectos más curiosos que despiertan el interés de los seguidores de la familia Díaz-Martín es la relación entre Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y el torero, y su hermano Manuel Díaz Troconis, hijo del matrimonio de su padre con Virginia Troconis. Alba comparte una relación cercana y de confianza con su hermano mayor y ha decidido hablar sobre cómo es la dinámica entre ellos, revelando algunos detalles muy personales sobre su vínculo.

En sus historias de Instagram Alba Díaz se ha sincerado acerca de la conexión especial que tiene con Manuel, de 20 años, que también vive en Madrid al igual que ella. A pesar de la diferencia de edad, que es de solo cinco años, Alba no duda en señalar que está “en un punto vital parecido” se encuentran ahora. “Qué bonito tener confianza y que se apoye en mí, qué bonito no sentirme juzgada nunca”, ha asegurado la influencer. Con una emotiva declaración, ha revelado lo importante que es para ella saber que su hermano es feliz y que, entre ambos, no hay secretos.

Para Alba la relación con Manuel va más allá de los lazos de sangre. Con mucha emoción destaca lo “bonito” que es ver cómo ha crecido su hermano, alguien con quien comparte una conexión muy profunda. "Qué bonito mirarle y emocionarme", afirma la joven, quien se siente muy afortunada por poder contar con él.

Aunque el amor entre los padres de Alba y Manuel se terminó hace muchos años, su relación actual es excelente, lo que ha permitido que los tres hijos de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’—Alba, Manuel y Triana—puedan crecer juntos en un ambiente de afecto y respeto. Alba, al ver a su hermano Manuel convertido en un joven adulto, no puede evitar emocionarse al pensar en lo que han logrado como familia.