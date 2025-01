Cristina Pedroche, sobre la fecha para dar a luz a su segundo bebé: "Pensaba que no hacía falta"

Lo que en un principio parecía una inocentada ha resultado ser, realmente, el segundo embarazo de Cristina Pedroche. La presentadora junto a su pareja (el chef Dabiz Muñoz) revolucionó las redes sociales el pasado 28 de diciembre, Día de los Inocentes, con un vídeo en el que mostraban el test positivo de embarazo. Muchos de sus seguidores pensaron que se trataba de una broma, sin embargo poco después quedó claro que, efectivamente, Cristina está esperando su segundo hijo.

Tras el revuelo generado, la propia Cristina Pedroche aclaró que, aunque el anuncio había generado dudas, su embarazo era real. En las Campanadas de fin de año ya se confirmaba la noticia, pero ha sido en sus redes sociales donde la presentadora ha ofrecido más detalles sobre cómo está viviendo este segundo embarazo.

En una serie de stories en Instagram, Cristina compartió algunos de sus pensamientos y emociones más íntimas sobre esta nueva etapa: la presentadora reveló algunas de las inquietudes que le generan este segundo embarazo, particularmente en relación a cómo será su vida con dos hijos. "Cuando supe que estaba embarazada no, cuando empecé a desear querer un segundo bebé ya surgió ese miedo. Y vienen muchos otros cada día que pasa: si seré capaz de cuidarles a los dos, de si Laia tendrá celos, de cómo dormiremos, de cómo me organizaré para la teta, de si mis brazos serán suficientes para los dos... Pero calma, calma... todavía me quedan 6 meses para pensar y leer mucho".

Este último comentario revelaba un dato importante: su segundo bebé nacerá en seis meses, es decir, en junio. De momento, aún se desconoce el sexo del bebé, pero lo que está claro es que la familia Pedroche-Muñoz se ampliará en poco tiempo.

En cuanto a las razones detrás de su elección de anunciar el embarazo en el Día de los Inocentes, Cristina ha compartido su experiencia personal, que explicaba el motivo por el cual optó por hacer público el embarazo en esa fecha tan señalada. La presentadora recordó cómo, dos años atrás, una revista había publicado una noticia falsa sobre su embarazo el mismo 28 de diciembre, sin siquiera consultar con ella para confirmar si era cierto: "eso me hizo mucho daño, sentí que algo tan íntimo y tan importante 'no me pertenecía'. No pude ser la dueña del mensaje ni de una noticia tan bonita para mí".

En esta ocasión, Cristina quiso que la noticia fuera suya y solo suya. "Llegó el 28 de diciembre del 2024 y sentí que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me habían hecho dos años atrás". La presentadora optó por compartir un vídeo "real y actual", donde ella y Dabiz se veían mirando el test de embarazo, dejando claro que no había lugar para la duda. "Lo publiqué con un vídeo real, actual, en el que salíamos mi marido y yo viendo el test de embarazo. No había dudas, era imposible que nadie dudara. ¿O sí?", se preguntaba en tono reflexivo.

Por último, Pedroche aclaró que no había jugado con la idea de una broma y que nunca lo haría en relación con algo tan personal y significativo: "Llevo 15 años trabajando en televisión y JAMÁS he hecho una broma sobre mi vida privada y mucho menos en Los Santos Inocentes. Jamás jugaría con algo así".