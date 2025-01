Àngel Llàcer actualiza su estado de salud: "Vuelvo a estar de baja"

Àngel Llàcer ha reaparecido este sábado en televisión para actualizar su estado de salud, después de la grave infección bacteriana que sufrió el año pasado tras un viaje a Vietnam que le llevó a estar ingresado en la UCI. El jurado de 'Tu cara me suena' ha acudido a 'Col.·lapse', el programa de TV3 presentado por Ricard Ustrell, donde ha confesado cómo se encuentra sin perder el sentido del humor.

Como cuando ha recreado cómo pone la lavadora y se queda clavado en el suelo y su truco para volver a ponerse erguido. "Hago recuperación, hago ejercicio, subo cada día una montañita y vuelvo a bajar, son dos horas. Cada día voy mejorando pero, por ejemplo, si me agacho no me puedo levantar", ha confesado. "Ya sé que tengo un espíritu joven, pero tengo 50 años", ha recordado.

O cuando, rememorando la entrevista de hace unos meses en 'Col·lapse' en la que rompió a llorar al explicar sus graves problemas de salud, reveló que lo único que le dijo su madre al verle de nuevo en televisión fue una sorprendente frase: "Estás gordo".

El actor y director teatral, que ha tranquilizado a la audiencia asegurando que se encuentra "bien", también ha explicado que está en pleno proceso de rehabilitación. "Vuelvo a estar de baja", ha narrado. Porque, aunque pidió el alta voluntaria para poder grabar el programa de TV3 'Soc i seré', que se estrenará a lo largo de este 2025, continúa recuperándose en su casa de la Garrotxa, donde vive solo.

Más tiempo con los amigos

Llàcer ha querido, además, sacar un lado positivo a la enfermedad, como el poder pasar más tiempo con los amigos: "Antes no podía porque trabajaba mucho".

El grave problema de salud que sufrió en 2024 comenzó con una intoxicación durante un viaje a Vietnam, de la que se recuperó con rapidez. Sin embargo, la bacteria Shigella le complicó luego la vida y le obligó a estar ingresado durante un mes en la unidad de cuidados intensivos. Llegó incluso a despedirse de su familia y amigos por la gravedad del diagnóstico.