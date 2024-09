Primera reacción de Carmen Borrego a la portada de su exnuera Paola, muy enfadada: "nunca voy a perdonar"

La ya turbia relación que mantenían entre Carmen Borrego y su exnuera Paola Olmedo ha saltado por los aires, esta vez con la publicación de una contundente entrevista en la revista Semana donde Olmedo, exesposa de José María Almoguera (hijo de Borrego) ha decidido hablar en solitario y sin tapujos en una exclusiva que ha sacudido nuevamente a la familia Campos, que lleva meses siendo protagonista por el embarazo de Alejandra Rubio, sobrina de la actual implicada.

La tensión entre Carmen Borrego y Paola Olmedo comenzó a escalar a partir del embarazo de esta última. Según Olmedo, lo que había sido una relación cordial cambió radicalmente cuando Borrego decidió hacer pública la noticia del embarazo sin consultarle.

Este hecho, que Olmedo describe como una traición, marcó un punto de inflexión en la relación entre ambas mujeres y afectó profundamente a José María Almoguera. “Nos llevábamos bien hasta que llegó mi embarazo. Nunca perdonaré que ella vendiera mi embarazo sin consultarme y sin mi consentimiento. Lo pasé muy mal, con mucho estrés, y solo estaba de tres meses”, ha declarado Paola en la exclusiva.

El conflicto no solo afectó la relación entre Borrego y Olmedo, sino que también causó una fractura entre Carmen y su propio hijo. Desde abril de este año, José María y su madre no mantienen contacto, y la situación se ha agravado hasta el punto de que Borrego no ve a su nieto Marc desde marzo.

En su primera entrevista en solitario, Paola Olmedo no ha escatimado en detalles y ha arremetido por primera vez contra su exsuegra, Carmen Borrego, a quien acusa de haber traicionado la confianza familiar para obtener beneficio mediático. “No voy a perdonar a Carmen Borrego nunca”, sentencia Olmedo en la portada de la revista, donde también asegura que la intromisión de Borrego en su vida personal ha sido constante y dañina.

Olmedo se ha mostrado serena pero contundente en su decisión de hacer pública su versión de los hechos. Según el director de Semana, quien ha presentado la exclusiva en el programa TardeAR, “Nos hemos encontrado a una Paola serena, con ganas de hablar y con las cosas muy claras”.

La reacción de Carmen Borrego

Ante este nuevo ataque público, Carmen Borrego no ha tardado en reaccionar. A través de la periodista Leticia Requejo, Borrego ha manifestado estar “enfadada” pero, al mismo tiempo, asegura tener la conciencia tranquila respecto a sus actos. “No quiero más polémicas. Me siento muy tranquila por mis actos”, ha declarado Borrego, tratando de mantener la calma en medio de esta tormenta mediática.

La hermana de Terelu Campos se muestra firme en su postura de no avivar el conflicto, especialmente en un momento tan delicado como la víspera del primer aniversario de la muerte de su madre, María Teresa Campos.