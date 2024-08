Revelan la verdad sobre el matrimonio de Kate Middleton y Guillermo: 'Peleas terribles'

Al igual que le sucedería a cualquier matrimonio, el de Kate Middleton y el príncipe Guillermo está atravesando una de las etapas más difíciles tras el reciente diagnóstico de cácner de la princesa de Gales: un desafío de salud que ha sido un importante golpe para la pareja y que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones y revelaciones sobre su vida privada.

Desde hace años, tanto Kate como Guillermo han proyectado una imagen ideal de sí mismos dando poniéndose como ejemplo de la pareja perfecta.

No obstante, la percepción de una relación sin peros se ha visto sacudida por algunas informaciones recientes que han venido a sugerir que su matrimonio no está libre de problemas. En el pasado se ha llegado a mencionar que llegaron a tener una ruptura antes de la boda.

"Peleas terribles"

A lo largo de las últimas semanas, el biógrafo real Tom Quinn ha dado algunos detalles sorprendentes sobre los conflictos que vive la pareja y la forma de manejarlos. Según su versión de los hechos, un antiguo empleado del Palacio de Kensington ha lelgado a proporcionar información exlclusiva sobre las peleas entre Guillermo y Kate. Pese a las tensiones aparentes, asegura que las peleas entre ambos son intensas aunque siempre se han mantenido bajo control.

Para explicar esta forma de relacionarse, el biógrafo ha dicho que literalmente "mientras algunas parejas discuten y se arrojan jarrones pesados, Kate y Guillermo se arrojan cojines". Además ha destacado que, pese a los conflictos, la pareha ha elegido tener una postura discreta y reservada bajo la filosofía de "nunca te quejes, unca des explicaciones".

No obstante, en declaraciones a The Mirror ha confesado que "alguien que trabajó para el Palacio de Kensington me dijo que ellos (Guillermo y Kate) tienen peleas terribles. No es un matrimonio perfecto".