Sorpresa por la nueva maternidad e Gabriela Guillén y la implicación de Bertín Osborne: "Mi vida, sí"

En medio de la controversia por la prueba de ADN que debe realizarse Bertín Osborne para determinar la paternidad del hijo de Gabriela Guillén, la empresaria ha ofrecido nuevos detalles sobre su esperado proyecto literario.

Ante todo, la paraguaya reafirmó que su ex pareja no aparecerá en sus memorias: "No, no, no, no". Y es que el llibro se centrará exclusivamente en su vida y en cómo ha superado los obstáculos que ha encontrado a lo largo de su camino. "Mi vida, sí, desde que salí de casa a los 15 años, y, pues, espero que sea también, que ayude a muchas mujeres", comentó Guillén.

La empresaria espera que su historia sea una fuente de inspiración y apoyo, especialmente para mujeres que enfrentan desafíos similares. También ha querido destacar que lleva tiempo trabajando en este proyecto y que no ha sido motivado por la reciente polémica con el cantante: "Sí, estoy escribiendo, pero hace mucho tiempo eso".

Este anuncio añade un nuevo capítulo a la historia entre Gabriela y Bertín, ya que se desconoce hasta qué punto esta obra puede afectar negativamente a la imagen del presentador.