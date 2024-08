Revelan la estrafalaria petición del príncipe Guillermo y Kate Middleton sobre su matrimonio en su último viaje

Después de un comienzo de año atravesado por el desafío de hacer frente a la enfermedad de Kate Middleton, princesa de Gales, la pareja ha empezado a recuperar poco a poco la normalidad en la vida pública.

Los príncipes Guillermo y Kate se han esforzado por ir retomando poco a poco sus compromisos oficiales al tiempo que disfrutan de los momentos privados con su hijos George, Charlotte y Louis: dos aspectos de sus vidas cuyo encaje pone de manifiesto la delicada relación con la prensa y su derecho a la intimidad y el de sus hijos.

Cuando salió a la luz la noticia de que Kate padecía cáncer, a principios de 2024, el mundo entero quedó en shock y comenzó un periodo de máxima discreción para la familia: durante varios meses, tanto Kate como Guillermo han estado alejados de los focos mediáticos y enfocados en su recuperación y el bienestar de la familia.

A pesar de esto, han seguido participando en algunos eventos como el Trooping the Colour, y más recientemente, por un emotivo mensaje a los deportistas británicos que participaron en los Juegos Olímpicos de París.

La petición del matrimonio

Más allá de estos avances hacia la normalidad, la última salida familiar de los príncipes ha vuelto a llamar la atención de los medios británicos, pero en esta ocasión no a causa de la participación en un evento oficial, sin por la curiosa solicitud que ha revelado el medio británico The Sun por la asistencia al Festival Gone Wild en Holkham Hall, Norfolk, donde participaron en una batalla de Nerf junto a otros asistentes.

La petición que el medio The Sun ha publicado es que Kate y Guillermo pidieron específicamente que no se les hicieran fotografías para poder disfrutar de "un día familiar sano como cualquier otra familia normal", según explicó Georgina Barron, jefa de Norfolk Nerf Parties, al Daily Mail.

La solicitud fue respetada, permitiendo que los príncipes y sus hijos participaran en las actividades sin ser interrumpidos por las cámaras. Según testigos, la princesa Kate no dudó en unirse a la diversión, tirándose al barro junto a sus hijos, mientras que el pequeño Louis gritaba emocionado: "¡Nerf o nada, vamos a por ello!".

Esta petición ha sorprendido a muchos, considerando que, tras meses de resguardo por la enfermedad de Kate, los príncipes de Gales habían comenzado a mostrarse más abiertos y presentes en la vida pública. Sin embargo, este episodio subraya la constante tensión entre su deseo de ofrecer una imagen accesible y cercana, y la necesidad de proteger su vida privada, especialmente en momentos tan familiares y personales.