Gabriela Guillén habla del primer contacto entre Bertín y su hijo: 'Todo llega'

Gabriela Guillén no consigue quitarse de encima el foco mediático que apunta hacia ella desde hace meses. Tras la compleja relación con el cantante Bertín Osborne, la modelo y fisioterapeuta sigue siendo protagonista de horas de programas de televisión, especialmente desde que hace siete meses diera a luz al hijo de ambos y el padre se negara en rotundo a realizarse las pruebas de paternidad.

Desde que la expareja de Bertín revelara que estaba esperando un hijo suyo, el asunto se ha vuelto casi un tema de estado: aunque el artista reconoció públicamente al hijo en un comunicado conjunto con Guillén, ha evitado hacerse las pruebas de paternidad que esta le había solicitado añadiendo una nueva incógnita a toda la historia.

Tras un reciente intercambio con la prensa, Guillén ha hablado del momento más esperado: el día en que Bertín conozca a su hijo. La fisioterapeuta ha dicho que "Todo llega a su momentoy tiempo" y que "hay que dar tiempo al tiempo".

Respecto a la prueba de paternidad para demostrar si Bertín es o no el padre biológico del hijo de Gabriela, ha asegurado que el asunto se encuentra en manos de un abogado.

Además, se encuentra inmersa en el proyecto personal de sus memorias: un libro que ha ido redactando y en el que incluirá sus aprendizajes, desafíos y experiencias incluyendo en embarazo y la crianza pero pasando por alto la polémica con Osborne: "Contaré que mi vida no ha sido nada fácil y detallaré lo que sufre una mujer en todos los aspectos. Voy a escribir sobre mi embarazo, cómo me he sentido, sobre mi hijo..."