Máxima preocupación por Alvaro Escassi tras sus últimas palabras: 'No me apetece'

Álvaro Muñoz Escassi no se baja de los titulares: el conocido jinete y socialité sevillano sigue estando en boca de todo el mundo desde hace semanas, cuando se destapó su supuesta infidelidad a María José Suárez.

Ahora, ha decidido poner freno a las especulaciones y polémicas que orbitan en torno a la ruptura con la Miss España 1996. La relación, que duró tres años, se interrumpió abruptamente a raíz de que se destaparan los cuernos de él hacia ella.

Todo comenzó cuando se reveló que Escassi había mantenido relaciones sexuales con una mujer trans llamada Valeri, que confesó la infidelidad y acusó al jinete de haberla grabado. Tras estas declaraciones Escassi denunció a Valeri, pero la fiesta ya estaba montada: y ahora la prensa del corazón se ha llenado de nuevos rumores que le vnculan a la actriz Hiba Abouk.

Preocupación por las palabras de Escassi

Ahora Escassi ha decidido tomar las riendas y hablar por sí mismo en redes sociales: el jinete ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir una serie de reflexiones sobre la polémica de la que le rodea.

Sirviendose de la herramienta de las historias de Instagram, Escassi ha dejado claro que "estoy en un momento de mi vida en el que no deseo desgastarme con nada ni con nadie" y donde ha dejado claro que "ya no me apetece dar explicaiones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias".

Con un visible tono de agotamiento y determinación, Escassi ha dejado entreveer que ha tomado una decisión existencial importante, lo que ha despertado la preocupación entre sus seguidores: "Solo quiero estar bien, sentirme bien y hacer el bien. No pienso perder mi tiempo con nadie, ni hacérselo perder a alguien más. Prefiero invertir mi energía en lugares y personas que me valoren, que aporten paz y luz a mi vida y que me llenen de tranquilidad".

Su publicación iba acompañada de la versión de Isabel Pantoja de la canción "Así fue" y cuya letra habla de honestidad y de dejar atrás relaciones pasadas: una clara indirectan o solo para María José Suárez, sin también para el resto de actore simplicados en la historia.

Pero, por mucho temple que Escassi esté intentando trasmitir, lo cierto es que su situación con Valeri está bastante lejos de resolverse ya que hasta octubre no se medirán en los tribunales.