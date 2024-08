Estos son los detalles de la ruptura del príncipe Guillermo y Kate Middleton: "definitiva" y por teléfono

Desde que oficializaron su relación, la vida de Kate Middleton y el príncipe Guillermo ha estado sometida a un constante escrutinio público por parte de los medios de comunicación ingleses y de todo el mundo, aunque en pocas ocasiones su relación había enfrentado un desafío tan grande como el que tiene ahora por delante.

Después de varios meses marcados por la noticia del diagnóstico de cáncer de la princesa, el matrimonio ha tomado una importante decisión: la de trasladar su residencia buscando un nuevo comienzo para el matrimonio y la familia y un entorno en el que puedan estar más cómodos.

A lo largo de las décadas, al unión entre ambos ha sido una de las más respetadas y admiradas por el público: la imagen que proyectan de una relación sólida y gobernada por el amor la ha convertido en uno de esos referentes que flotan en el imaginario y sobre las que se sostiene la identidad de la familiar real británica, muy afectada por las polémcias.

Así fue la ruptura de Kate y Guillermo

Pero no todo ha sido así siempre: como todas las parejas, el matrimonio de Kate y Guilermo también ha atravesado por momentos duros que han forjado la relación poniendo a prueba su vínculo. Uno de estos momentos es, sin duda, el que relata Robert Jobson en la biografái no autorizada 'Catherine, the Princess of Wales' donde relata cómo Guillermo decidió poner fin a su relación con Kate.

Según cuenta el biógrafo, esta no fue ni mucho menos la primera ruptura, aunque sí fue la más significativa y que ocurrio a tan solo cuatro años de la boda.

Pero lo que más ha llamado la atenció de este episodio es la forma: y es que según cuenta Jobson, Guillermo rompió con Kate a través del teléfono, en una conversación que duró más de media hora.

En palabras de Jobson, esta separación "fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono por el heredero de la corona. Se sintió como si esta fuera la definitiva". Para Kate, quien ya había enfrentado otras rupturas con Guillermo, este final parecía el más doloroso y definitivo.

A pesar de la dureza del momento, meses después de la separación, Kate y Guillermo se reencontraron en una fiesta de disfraces organizada por un amigo en común. Según relata Jobson en su libro, ambos sabían que se encontrarían en el evento. Kate, vestida de enfermera, y Guillermo, disfrazado de policía, se reencontraron en la pista de baile, donde, tras una conversación profunda, terminaron besándose. Este beso, captado por sus amigos, no solo selló su reconciliación, sino que también marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor.