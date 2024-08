Kate Middleton y el príncipe Guillermo revelan el estado de su relación con este gesto

2024 no ha sido un año ni mucho menos sencillo para los príncipes Guillermo y Kate: desde que la duquesa de Cambridge recibió el diagnóstico de cáncer, se han enfrentado a una dolorosa etapa de incertidumbre y tensión que ha puesto su vida conr las cuerdas.

La vida de Kate ha afectado a la vida diaria, pero también les ha obligado a replantearse toda clase de responsabilidades y cuál va a ser el futuro de la familia.

El foco mediático sobre ambos no ha dado tregua, y la atención que han recibido no solo no ha menguado, sino que probablemente se ha incrementado más y más mientras que ambos intentan dar una sensación de normalidad mientras se enfrentan a los desafíos que plantea la grave enfrermedad que ha sido diagnosticada a la princesa.

En medio de todo esto, Guillermo y Kate decidieron trasladar su residencia a otro lugar alejado del bullicio de Londres: una decisión imporante para el matrimonio que ha sido interpretada como una forma de proteger a la familia.

La nueva ubicación de esta rama de la Casa Real británica promete estar mucho más en contacto con la naturaleza y aljada de los focos mediáticos para enfocarse en su bienestar y el de sus hijos: algo que parece importante para la salud mental y física de Kate.

El comunicado que revela el estado de su relación

Pero el auténtico estado de la relación entre ambos no ha quedado al descubierto hasta que el pasado día cuatro del mes de agosto se celebrara el cumpleaños de la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Hasta ahora, los príncipes habían mantenido la tradición de felicitarla públicamente, pero este año no ha sido así: la decisión de no enviar ni siquiera un mensaje breve de cumpleaños ha sido interpretada como una declaración de intenciones, una señal clara de que el distanciamiento entre ellos y los Sussex es cada vez más profundo y quizás irreparable.

Este gesto, o más bien la ausencia del mismo, ha sido visto como una prueba de que Guillermo y Kate han optado por priorizar su propio bienestar y el de su familia sobre cualquier intento de reconciliación con Harry y Meghan.