Bombazo: pillan 'in fraganti' a Shakira con Alejandro Sanz

Dos de los artistas más influyentes y queridos del panorama de la música en español son Shakira y Alejandro Sanz: dos intérpretes cuya amistad viene de largo y se remonta a 2005, cuando colaboraron en la canción 'La tortura'.

Desde entonces, a nadie a pasado por alto la química que destilaban en el videoclip y en las presentaciones en vivo: un escenario que dio pie a múltiples rumores sobre un posble romance.

Pero, a lo largo de los años, aunque la relación nunca se ha llegado a confirmar, ambos han mantenido el contacto de forma estrecha tanto personal como profesionalmente y han sido visto juntos sen sendas ocasiones.

La colombiana, después de una mediática y larga relación Gerard Piqué que ha terminado en catástrofe; y Alejandro Sanz, que por su parte también ha pasado por duros momentos de altibajos emocionales junto a Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz.

Pillados en Miami

Ahora, recientemente, han vuelto a ser el centro de atención después de haber sido pillados 'in fraganti' en un lujoso hotel de Miami después de que varios medios latinos publicaran un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales donde han sido vistos clebrando una cena íntima que ha vuelto a disparar los rumores sombre ambos.

A pesar de que en el vídeo no se detectan pruebas de afecto explícitas, la animada conversación que mantienen no ha pasado desapercibida. Los testigos presentes, además, confirman que la velada estuvo marcada por las risas y un ambiente muy cercano donde mucho se preguntaban si no había más de una amistad entre ambos.

Por el momento, ni uno ni otro han hecho declaraciones públicas al respecto, pero el hecho de que los dos estén solteros ha dado lugar a muchas especulaciones.