Joaquín Torres y Raúl Prieto toman la decisión definitiva sobre su matrimonio

El de Joaquín Torres y el periodista Raúl Prieto es uno de los matrimonios más ejemplares de la alta sociedad y, durante los últimos meses, ha estado en el punto de mira debido a la crisis que supuestamente habrían estado atravesnado.

Hace tan solo un año que la pareja sellaba su enlace en una impresionante celebración en Casa Pilatos, Sevila, junto a 300 seres queridos entre los que estuvieron detacadas figuras del mundo del entretenimiento como Rocío Carrasco, Telelu Campos, Emma García o Belén Esteban.

Pero, un año después, no queda rastro de la felicidad que envolvió a aquel día, y es que una serie de catastróficas desdichas han ido sacudiendo al matrimonio y poniéndolo contra las cuerdas.

El pasado mes de diciembre, el conocido como el 'arquitecto de los famosos' sufrío un grave accidente de moto en Madrid que le obligó a pasar por el quirófano hasta en cuatro ocasiones para tratar las distintas lesiones . Por si fuera poco, en marzo perdió a su madre con quien mantenía una estrecha relación, lo que destapó una turbia disputa con su hermano Julio por la herencia familiar.

Rumores de crisis entre Joaquín Torres y Raul Prieto

Durante este difícil tramo de su vida, Joaquín Torres ha tenido que hacer frente tanto a la recuperación emocional como física además de a los constantes rumores sobre una crisis en su reciente matrimonio: unas especulaciones que se han incrementado ante la patente ausencia de Raúl en algunos momentos críticos de la vida de Joaquín.

Ante este escenario, el arquitecto ha decidido salir al paso de las habladurías y aclarar las especulaciones sobre su matrimonio: "Hace un año, Raúl y yo nos dimos el 'sí, quiero'. Ese día fue maravilloso, pero no hacía más que confirmar una relación tremendamente sólida. Ha sido un año terrible, el más duro de mi vida, donde un accidente de moto lo agravó todo y la partida agónica de mamá lo alargó aún más. Este estado anímico y físico afectaba a todo mi vivir, y, obviamente, a mi relación con Raúl, pero digo una vez más alto y claro que no hubo crisis".

Además, en su mensaje Joaquín ha dedicado unas palabras a agradecer el apoyo incondicional a su esposo: "Raúl no desfallece ni un solo día, ni un solo legundo. Siempre a mi lado. ¿Esto es una crisis? No, en absoluto. No ha habido, ni hay crisis. Lo que ha habido es un momento difícil de nuestras vidas que estamos superando juntos. Nuestra relación es sólida, muy sólida, para lo bueno y lo malo. Pero, obviamente, en lo malo uno es mucho más vulnerable. Hoy, como hace un año, grito al mundo que amo a Raúl y que es, y será siempre, el amor de mi vida".

A su vez aúl Prieto compartió en sus redes sociales una emotiva imagen en blanco y negro de su boda, acompañada del tema musical "Me quedo contigo", subrayando la letra: "Te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado". Un gesto que refuerza aún más la declaración de intenciones de la pareja de mantenerse unidos a pesar de las adversidades.