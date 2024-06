¿Se han casado Luis Miguel y Paloma Cuevas? La pareja podría haberse dado el ‘sí quiero’ poco antes del concierto del artista en Córdoba

La pregunta está en el aire: ¿se han casado Luis Miguel y Paloma Cuevas? Todo apunta a esta posibilidad, según las declaraciones de Luis Alfonso de Borbón a los rumores de boda de sus íntimos amigos. “Ya se han casado en Las Vegas", ha revelado entre sonrisas ante la estupefacción de su mujer Margarita Vargas, que no daba crédito a que su marido hubiese gastado tal broma a la prensa, recogido por CHANCE.

"Sí, están casados. Estuvimos nosotros allí también. ¿No visteis las fotos o qué? Ya os mandaré unas fotos si queréis", añadía conteniendo la risa mientras la venezolana exclamaba "¡mucho sentido del humor! Demasiado". "¿Qué boda? Si no hubo boda" ha aclarado la mujer de Luis Alfonso dejando claro que se trataba tan solo de un 'vacile' del duque de Anjou a la prensa.

Luis Miguel y Paloma Cuevas. / EUROPA PRESS

Susana Griso se pronuncia sobre la boda

El revuelo causado por las bromistas declaraciones de Luis Alfonso de Borbón no ha dejado indiferente a nadie en el mundo del corazón. La presentadora Susana Griso también se ha manifestado sobre los rumores de boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas tras la comentadísima broma de Luis Alfonso de Borbón. Un 'sí quiero' sobre el que no tiene noticias, aunque no descarta que la pareja "nos sorprenda casándose en Las Vegas o en otro sitio". "No tengo ni idea, pero me cuesta creerlo. Cuando se casen, si se casan, harán algo más tradicional, pero no lo sé porque Paloma es muy reservada y lo dice cuando ella considera oportuno y normalmente presencialmente. Pero yo no soy portavoz de Paloma, perdonadme" ha zanjado.

Luis Miguel, en un concierto. / FACEBOOK

Un ‘sí quiero’ antes del concierto en Córdoba

Más allá del ‘vacile’ a la prensa del duque de Anjou, desde que iniciaran su relación hace dos años, los rumores sobre un enlace de la pareja han sido continuos. Sin embargo, ambos continúan manteniendo un perfil bajo y llevan a gala la discreción sobre su relación. Tanto es así que desde 2022 no se les ha podido ver juntos en público y han evitado ser captados por las cámaras en aquellos eventos, ya sean celebraciones o conciertos del cantante, a los que han acudido juntos.

Así ha ocurrido también en la llegada de la pareja a Córdoba, donde el Sol de México arranca este viernes 28 de junio su gira de conciertos en España, donde ofrecerá 15 recitales en 11 ciudades. Luis Miguel y Paloma Cuevas llegaban a Córdoba el jueves 27 de junio en el avión privado del artista entre fuertes medidas de seguridad que han impedido que fueran captados por las cámaras.

La elección de la plaza de toros Los Califas, de la capital cordobesa, para su primer concierto en España en seis años, ha sido interpretada por sus fans como toda una declaración de amor por la diseñadora cordobesa.