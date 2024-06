VÍDEO | El Cordobés y su nuera Virginia Troconis se marcan un baile en la última celebración familiar

“Un día en familia con los Bénitez”. Con estas palabras el diestro Manuel Benítez El Cordobés ha compartido en las redes sociales de su fundación un momento íntimo, y muy marchoso, de la última celebración familiar en la que se le ve muy animado bailando con su nuera Virginia Troconis, mujer de Manuel Díaz El Cordobés, una versión roquera del clásico de Mecano ‘Hoy no me puedo levantar’.

“En la última celebración estuvo llena de alegría y unión familiar. Manuel Benítez, su hijo Manuel Díaz, Victoria Troconis y Ángeles disfrutaron de un rato divertido que reflejó los valores de amor y tradición que tanto defendemos. ⁠Un encuentro que reafirma nuestra dedicación a la tauromaquia y a la familia”, indica la publicación en redes subida por la Fundación El Cordobés.

Se desconoce el motivo de la celebración, aunque bien podría tratarse del cumpleaños del diestro, que sopló 88 velas el pasado 4 de mayo.

Una familia bien avenida

El vídeo es una muestra más de la buena relación familiar desde que se hiciera pública la reconciliación entre padre e hijo con ese emotivo abrazo en un acto celebrado el 14 de febrero de 2023.

Desde entonces han sido numerosas las muestras públicas de afecto entre los distintos miembros de la familia. Hace unas semanas era su nieta, Alba Díaz, la que publicaba un emotivo post en Instagram dedicado a su abuelo por su cumpleaños: “Qué feliz me hace verle cumplir años tan de cerquita”.

Un abrazo que no acaba

En estos últimos meses ha sido frecuente escuchar a Manuel Díaz El Cordobés compartir cómo fue el momento definitivo para la reconciliación con su progenitor tras décadas de desencuentro. A pesar de que él ya no tenía ninguna esperanza, algo volvió a aflorar en su alma de nuevo cuando, estando en la finca de su amigo, vio la de su padre en la distancia. "Le dije a mi amigo: 'a mi padre lo han operado y no sé cómo está realmente, me gustaría saber cómo está'. Él me dijo: '¿quieres que llamemos?'". Ese fue el momento definitivo. "Mi corazón dijo 'inténtalo otra vez' y fue la definitiva".

El acercamiento entre padre e hijo, lo fue también con su nuera y sus tres nietos, entre ellos Alba Díaz. Así lo mostraron, por ejemplo, en la despedida de los ruedos de Manuel Díaz El Cordobés el pasado 15 de octubre, cuando el padre le cortó la coleta a su hijo, acompañado por toda su familia.

La última vez que se pudo ver a padre e hijo en público fue el pasado 23 de abril en Córdoba, durante el pregón del Mayo Festivo a cargo de Manuel Díaz.

Manuel Díaz y Manuel Benítez en el pregón del Mayo Festivo / A.J. González

Ahora, son suegro y nuera quienes muestran, una vez más, la buena sintonía familiar marcándose un baile animados por el resto de la familia.