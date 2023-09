Antonio José es un cantante que no suele desvelar muchos detalles de su esfera privada. De hecho, la mayoría de alusiones a su vida personal se refieren a su infancia o a su municipio, Palma del Río. Sin embargo, ahora ha sorprendido a sus seguidores y presentar a todos a su pareja, la periodista, modelo y cantante argentina Belén Palaver.

Un nuevo comienzo

En 2016, un año después de su salto a la fama tras su victoria en el programa de 'La Voz', el palmeño comenzó una relación con la influencer Marta Marchena. Tras cinco años de noviazgo, confirmaron una ruptura que para el cantante fue muy dura hasta el punto de confesar que "me rompió el corazón a lo bestia". De hecho, su disco 'Fénix' (2021) nació de esa ruptura y de las emociones vividas durante la pandemia, dando como resultado un trabajo muy pasional y sincero.

Por suerte, el artista ha sabido cómo rehacerse y, tanto en Instagram como en la alfombra del festival Vive Dial ha hablado por primera vez de su pareja, la modelo argentina Belén Palaver. Antonio José ha comentado que la conoció en el país latinoamericano hace un año. "Cuando te sientes seguro de lo que tienes en tu vida y estás completamente feliz, la persona con la que compartes tu vida se lo merece", explicaba tras ser preguntado por los motivos de hacer pública la relación.

La emotiva publicación de Antonio José

En su Instagram, Antonio José ha publicado una serie de fotos junto a Palaver acompañadas de un bonito texto en el que señala que: "Desde que llegué a la Argentina me enamoré de su gente, de sus paisajes, de sus rincones, me sentí en casa, me hicieron sentir en casa, me hicieron sentir parte de ellos. Jamás me iba a imaginar que ahí iba a conocer a alguien que puso en calma a mi mar interior (y llegaste tú)". Continúa señalando que: "hoy tengo un trocito más de esa tierra que siento como mía y eres tú, gracias por aparecer en mi vida, apareciste como aparecen los ángeles (yo sé que te mandaron) en un momento muy confuso de mi historia y fuiste capaz de sacarme cosas hermosas dentro de mi persona. Eres un ser especial y de luz, gracias por alumbrar a mi vida cuando menos luz había" concluyendo con un: "Celebra la vida, celébrala bien fuerte porque ahí tendrás siempre a mi mano. Posdata: Te admiro y te quiero mucho".

La argentina, afincada ahora en Sevilla, ha comentado en la publicación: "Guapo eres, hijo. ¡Te quiero mucho más! Gracias a vos por ser tan especial. El mejor compañero del mundo".