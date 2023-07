Después de una preboda de ensueño, en el Ritz de Madrid, cena-cóctel con los amigos más jóvenes llegados de todo el mundo, y con concierto exclusivo del grupo rumbero sevillano de Los Alpresa, este sábado llega por fin el gran día de Tamara Falcó, el día que su gran boda, la boda del año la llaman, con Íñigo Onieva. Este 8 de julio, cuando el sol ya no caiga a plomo en la meseta castellana, sobre las 19.00 horas, será el momento en que 'La marquesa' de Netflix, y de Griñón, pronunciará por fin dos benditas palabras: 'Sí, quiero'.

Ella, que iba para monja, se desposará a los 41 con un empresario de la noche amante de los coches siete años menor, que aunque en los últimos meses le ha sido infiel -al menos una vez, reconocido por él públicamente- también ha prometido que se casará con ella "pese a quien le pese".

Contratiempos superados

Pero este no ha sido el único contratiempo de una boda que antes de que se llamara 'del año' (del siglo', del 'millón de euros' o 'del milagro'), la bautizaron como "gafada". Ni el esguince o la gastroenteritis exótica, ni el robo de joyas, ni el cambio de fecha, ni que la novia se quedara sin vestido a ocho semanas del enlace (por un desencuentro con sus diseñadoras, las vascas de 'Sophie et Voilà', que no le quisieron replicar un Chanel expuesto en un museo de Nueva York) han dado al traste con el bodorrio del verano en España. Estos son las claves del sarao 'vip' del año:

El lugar

Será en el palacio El Rincón (Aldea del Fresno, Madrid), que la hija de Isabel Preysler heredó tras el fallecimiento de su padre, Carlos Falcó, quinto marqués de Griñón y 12º marqués de Castel-Moncayo, grande de España. El edificio se construyó en 1862 y tras la venta de una gran parte del terreno, en la actualidad cuenta con 123 hectáreas, de las que nueve corresponden a viñedos (especialidad de la familia) y algo más de cinco están destinadas a jardines y patios empedrados. En la última década, en la propiedad que ha visto pasar a reyes como a Alfonso III, dictadores y en la que se rodó 'La escopeta nacional' y su propio 'reality' de Netflix de la marquesa, se han casado varios miembros de la familia, como Julio José con Charisse Verhaert en 2012 y Carlos Falcó con Esther Doña en 2017. Desde hace meses lleva poniéndose a punto para la boda.

La ceremonia

Será en uno de los patios del palacio. Al aire libre y a partir de las siete de la tarde, para evitar los calores de julio. Será oficiada por el padre Cruz, guía espiritual de la marquesa de Griñón, aunque puede que estén presentes también otros sacerdotes amigos de Tamara. Un coro de 12 miembros cantará durante la ceremonia. Los sobrinos de Tamara, Miguel, de 4 años, y Mateo, de 2, hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco, tendrán un papel destacado. Y por descontado, Manuel Falcó, el padrino y hermano mayor de la novia, y la madrina, Carolina Molas, la madre de Iñigo Onieva.

El vestido de la novia (y posteriores)

Tras el desencuentro con las primeras diseñadoras, Tamara encontró en Carolina Herrera, gran amiga de su madre, una perfecta aliada. La gran dama venezolana puso a su disposición a su pupilo, el diseñador Westen Gordon, que se ha encargado finalmente de su traje de novia y del que lucirá la aristócrata tras el enlace. Su suegra vestirá de Caprile y la madre de la novia, también de Carolina Herrera. El joven modisto estadounidense es uno de los invitados al convite.

El traje del novio

Chaqué moderno y a medida. El relaciones públicas lucirá en su boda con Tamara un conjunto tres piezas realizado a medida por los sastres de la firma Yusty. José Yusty, director general de la reconocida marca, ha sido uno de los encargados de confeccionar su atuendo nupcial, bajo la ayuda e ideas de Cristina Reyes, la estilista de confianza de su suegra, Isabel Preysler, y también su novia.

400 invitados 'vip'

Decenas de autocares llevarán a los 400 invitados hasta el palacio. Estarán todos los hermanos Falcó (Manuel, Xandra, Aldara y Duarte) y los Preysler (Chábeli, con su marido Christian Altaba, Julio José y Ana Boyer) y su primo Álvaro Falcó con su esposa, Isabelle Junot, marqueses de Cubas, que acaban de ser padres. El gran ausente, dicen, será Enrique Iglesias (la razón esgrimida para no estar en Madrid es que padece fobia a los lugares con mucha gente). Estarán todos los compañeros de 'El Hormiguero', con Pablo Motos al frente, y a los tres jueces de 'MasterChef', Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz (el 'reality' culinario del que Tamara salió coronada).

Entre los rostros conocidos, una larga lista: Vicky Martín Berrocal, Juan Avellaneda o Macarena Rey, Alessandra de Osma y Christian de Hannover, Khali El Assir (hija de Abdul Rahman El Assir, gran amigo de don Juan Carlos) y su marido, Juan José Franco (hijo de Francisco Franco Martínez-Bordiú y María Suelves) y Eugenia Martínez de Irujo, acompañada de Narcís Rebollo (el fallecido padre de la novia era primo de la duquesa de Alba)*. Se espera también a la familia Tous y a la familia Colonques, propietarios de Porcelanosa, con los que las Preysler han trabajado durante muchos años.

Cóctel y cena

El cóctel se servirá en los jardines de El Rincón donde se sabe que habrá música en directo y se servirán unos exclusvos cócteles así como un 'show cooking'. La cena tendrá lugar en el jardín norte del palacio, con un cercano y romántico estanque lleno de nenúfares. Se han instalado carpas para acomodar a los 400 invitados, que verán las iniciales de los novios entrelazadas en distintos elementos de la decoración (ya que Tamara e Íñigo han creado un sello especial con sus nombres para la ocasión). Ambos se sentarán en una mesa de estilo imperial, ocupando el centro y mirando al jardín y con la fachada del palacio detrás. Cientos de velas decorarán las mesas. La cena se elaborará en unas cocinas instaladas cerca, en el mismo jardín, y correrá cargo del chef cinco estrellas Michelin Eneko Atxa, que contará con 45 cocineros de su equipo del restaurante Azurmendi. Los vinos, cómo no, serán de las bodegas de Carlos Falcó, en copas Riedel, y sus aceites. También se servirá un rosado creado por Xandra Falcó. El homenaje al padre de Tamara lo pondrá uno de los platos del menú, que será de caza, una de las aficiones del marqués.

Maquillaje para tod@s

Los novios no han querido descuidar ni un detalle. Por eso han puesto a disposición de todos un auténtico ejército de maquilladoras que estarán repartidos por distintos puntos de la capital. Más de una decena se desplazarán a la finca para maquillar tanto a Preysler como a sus hijas y también a personas del entorno cercano del novio.

Fiesta y seguridad

La pareja ha recibido lecciones en una academia de baile madrileña para sorprender a los invitados. Como manda la tradición, los novios abrirán el baile a medianoche y Tamara se cambiará de vestido (el segundo modelo de Wes Gordon). En la fiesta habrá barras de cócteles y de champán de Moët & Chandon, atendidas por un completo equipo de 'bartenders' que estarán pendientes de todo. Actuará un grupo de música en directo y un conocido DJ y se espera que la fiesta se alargue hasta las seis de la mañana. Todo sin perder "la naturalidad y la elegancia", tal y como explicaba la hija de Isabel Preysler a la revista '¡Hola!' hace solo unos días.

Debido a la atención mediática del evento, esta semana todos los invitados han recibido un correo en el que se indicaba que estaba prohibido el uso de los teléfonos móviles durante la celebración, y que todos deberán dejar sus aparatos en una consigna a su llegada y solo podrán usarlos bajo supervisión. "Por la privacidad de los asistentes".

La exclusiva

Además de cuidar la privacidad de los invitados, se especula con el contrato exclusivo de los novios con una conocida revista a cambio del reportaje no solo del fin de semana (preboda, boda y posboda) sino también por el viaje de novios y otras exclusivas. El periodista de la prensa rosa y colaborador del programa televisivo 'Sálvame', Antonio Montero, ha sido uno de los que ha hablado abiertamente sobre ese millón de euros como coste de la exclusiva de la boda.

Lista de bodas

Los novios se la enviaron a sus invitados a través de la página web de A-Típica, y se pueden encontrar detalles de todo tipo, desde vajillas hasta un sofá o una cubitera de piel color gris piedra de 1.378 euros. También se puede hacer una transferencia, con un importe mínimo de 150 euros. Ha trascendido que los novios tienen pensado donar una parte de los regalos a una obra benéfica.