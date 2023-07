El grupo cordobés Cosita Wena fue el encargado de amenizar con sus canciones la preboda del exfutbolista del Real Madrid Marco Asensio y Sandra Garal, celebrada el jueves en uno de los clubes más reconocidos de Mallorca, el Puro Beach. La banda cordobesa dió un toque flamenco a una fiesta que estuvo llena de alegría y emoción. La pareja se dará hoy el 'sí quiero'.

Los novios llegaron a la celebración vestidos de blanco y el dresscode para sus amigos y familiares fue el azul. Según la revista ¡Hola!, el traje estaba confeccionado en crepe satén de seda natural, y contaba con más de 100.000 cristales Swarovski bordados a mano que requirió casi 250 horas. Por su parte, el exfutbolista del Real Madrid iba con un traje y una camiseta blanca.

Cabe destacar que la boda se celebrará en la Fortaleza de Polleça, lugar donde se han casado ilustres parejas como Rafa Nadal y Xisca Perelló o Rudy Fernández y Helen Lindes. Esta finca es una de las más exclusivas de España y sus orígenes se remontan al siglo XVII.

La pareja anunció su compromiso el pasado mes de mayo con un emotivo vídeo que compartieron en redes sociales. Este acontecimiento llega en un gran momento para los dos, ya que Asensio acaba de firmar un contrato de cuatro temporadas con el París Saint Germain y coincidirá con su antiguo seleccionador Luis Enrique, uno de los entrenadores más importantes de su carrera.

La pareja no ha dado muchos detalles. Lo único que se sabe es cómo será el vestido. "Es más pieza de arte que vestido te diría. No es nada tradicional. Es sexy, como me gusta vestir. Pero, a la vez, elegante porque Rosa Clará obviamente es superelegante", aseguró la novia en un vídeo para el mencionado medio.