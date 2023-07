El verano comenzó hace un par de semanas y con él, y sobre todo desde que empezara el mes de julio, las fotos en la piscina, la playa o de viaje son una constante en redes sociales. En este sentido, otro clásico veraniego son los posados de las 'celebrities' disfrutando de sus vacaciones. Una de las famosas más relevantes de Córdoba es, sin duda, India Martínez, quien ha revolucionado las redes con esta foto para dar el pistoletazo de salida al verano.

El nuevo posado de India Martínez

No es la primera vez que la cantante cordobesa publica este tipo de imágenes. Por ejemplo, el verano pasado ya arrasó en redes sociales con una publicación en la piscina junto a sus hermanas que recibió más de 100.000 'me gusta' en Instagram. También en diciembre aprovechó para presumir de cuerpo y de vacaciones ya que, mientras azotaba el invierno en toda España, ella compartió una foto en bikini, que sirivió también para felicitar la Navidad y el Año Nuevo y superó los 71.000 'me gusta' en la mencionada red social.

Ahora ha dado la bienvenida al verano con una fotografía en la que aparece junto a su hermana Laura. Mientras que India está de pie y tapándose los pechos con las manos, la menor aparece tumbada. La escena está tomada al atardecer.

En la publicación menciona a su otra hermana, Deseada, señalando que "sólo faltas tú". En poco más de doce horas, el 'post' ha conseguido más de 41.000 'likes' en Instagram y multitud de fans han mostrado su cariño a la cantante, dejando comentarios como "bombón", "hermosa" o "las hermanas más bonitas del mundo, disfrutad muchísimo", entre otros.

Sobre India Martínez

La artista de Las Palmeras comenzó en junio su nueva gira, llamada 'Nuestro Mundo Tour', con la que recorrerá gran parte del país hasta el mes de octubre, pasando por ciudades como Sevilla, Valladolid o Santander, y que concluirá en el Wizink Center de Madrid. En esta serie de conciertos, no solo interpreta sus canciones más famosas, como 'Y, ¿si fuera ella?' o '90 Minutos', también las de su último trabajo, llamado 'Nuestro Mundo' (2022), que fue todo un éxito gracias a temas como 'Si ella supiera' o '5 sentíos'.

Recientemente, también ha iniciado su carrera como actriz de teatro, siendo la protagonista de la obra 'Lorca por Saura' que rinde homenaje al poeta granadino.