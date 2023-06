La cantante cordobesa India Martínez visitó el pasado lunes 12 de junio el programa 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne . Durante la larga charla con el presentador, la artista habla de aspectos como su infancia en el barrio de Las Palmeras o su relación con la presa y los medios de comunicación.

La ganadora de un Goya a la Mejor Canción Original en 2015 y nominada a un Grammy Latino reveló algunos de los momentos más impactantes de su infancia, que por otra parte ha reconocido que fue "bonita" aunque "un poco difícil": "Vi a un padre de una amiga como me apuntaba con una pistola".

Respecto a su relación a su experiencia como personaje público, Osborne ha querido saber cómo ha gestionado la intérprete su salto a la fama y que la prensa comenzara a hablar de su vida personal: "Ha habido épocas que me han preocupado, yo quería que me consideraran por mi música, por lo que hago artísticamente, que como una cosa está ligada a la otra no te queda otra".

La estrella ha reconocido que no siempre lo ha llevado bien porque "cada vez se van metiendo más en tu vida, en lo que haces, con quién estás, con quién dejas de estar y al principio lo llevas fatal, no quiero contar esas cosas. Quería separar esas cosas de lo profesional y hasta una época lo mantuve, nunca entré en ese mundillo".

Osborne ha empatizado con ella, y ha reconocido que se ha visto en situaciones similares: "No es fácil acostumbrarse a eso, a mí me ha pasado muchas veces que te colocan alguien que no tiene nada que ver ,que seguro que te ha pasado a ti que era tu amigo y no tiene nada que ver, incluso me pasó una vez con la mujer de un amigo mío".

La relación entre India Martínez y Sergio Ramos

A raíz de esta anécdota del conductor, la propia India ha relatado una experiencia junto al futbolista Sergio Ramos: "A mí una vez me sacaron en una revista diciendo que era yo, ponía: 'La nueva novia de Sergio Ramos' y era su hermana. Los pillaron en la playa y era su hermana, por ejemplo'.

En la fotografía a la que hace referencia India, se podía ver al deportista en la playa junto a una mujer vestida con unos pantalones blancos, una camiseta amarilla y con rasgos parecidos a los que tiene la cordobesa. La perspectiva de la foto invita a pensar que Ramos se estaba dando la mano con la que finalmente simplemente resultó su hermana.