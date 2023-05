Se queda en paro y no puede votar: sin duda, estas semanas están siendo difíciles para la colaboradora de 'Sálvame', que el pasado 28 de mayo denunció que no había podido ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales y autonómicas.

La hija de María Teresa Campos acudió con su Documento Nacional de Identidad al colegio electoral correspondiente para depositar, como todos los años, sus votos ante la mesa electoral. Lo que ocurrió después, ha causado tanta conmoción a la presentadora que ha decidido hacer una publicación a través de sus redes sociales donde cuenta lo ocurrido".

Lejos de tratarse de un error, la periodista pone "nombres y apellidos" a los responsables de la incidencia que le impidió votar el pasado 28M. El post comienza explicando: "Llevo votando toda mi vida desde la mayoría de edad, porque lo he mamado. Mi madre me inculcó mi compromiso como ciudadana y mi deber también".

Por otro lado, la compañera de Jorge Javier Vázquez también ha lamentado no haber conseguido que su madre ejerciera el derecho al voto: "Hoy me siento culpable de no haber gestionado que mi madre haya votado por correo, pero tampoco me flagelo por ello dadas las circunstancias personales".

El motivo por el que Terelu Campos no pudo votar el pasado domingo electoral, ha sido ni más ni menos que el empadronamiento: "He ido a votar a mi colegio electoral, como siempre. Yo no he cambiado el empadronamiento del ático donde vivía ante, también en Aravaca. Había votado ya en las anteriores elecciones, ya viviendo en mi actual casa, y cuando he ido a votar no estaba en ninguna mesa. Las interventoras han estado encantadoras. Me han pedido el DNI y lo han metido en una aplicación. Han llamado por teléfono y una señora me ha dicho que alguien me había quitado el empadronamiento".

La presentadora ha revelado al diario El Español quienes son las personas que han impedido que vote en las elecciones autonómicas y municipales: "Ese 'alguien' son las personas que han comprado mi anterior casa, el ático. No me apetece tampoco implicarles. Los he llamado y les he dicho 'oye, ¿qué habéis quitado el empadronamiento y no me lo habéis comunicado?'. La señora con la que hablo en el colegio electoral me confirma que alguien te puede quitar el empadronamiento. Me quedo muerta de que eso pueda ocurrir".

Terelu ha mostrado su indignación ante la operación de los compradores de su antigua casa, a los que recrimina que podían haberla avisado para que se empadronara en su nueva casa.