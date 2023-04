Marta Riesco ha soltado hoy el bombazo: a través de sus redes sociales ha publicado un mensaje donde anuncia que ha finalizado su relación con Antonio David Flores, expareja de Rocío Carrasco.

Con una historia de Instagram en la que se veía, de fondo, la playa de Málaga ha anunciado el fin de su relación: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche". Además, ha dedicado unas palabras en las que culpa de lo ocurrido a Rocío Flores.

Aunque la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores era relativamente reciente, desde Telecinco afirman que empezaron a intimar en 2014, cuando el exguardia civil comenzó a colaborar en 'Hombres, Mujeres y Viceversa' y que llevan "enrollándose" desde el año 2015 y 2016.

Hasta que confirmaron su relación en abril de 2022, son muchas las voces que aseguran que ambos mantuvieron una relación paralela a la que el colaborador tenía con Olga Moreno. En un programa de Socialité, Isabel, una de las examantes de Antonio David aseguró Marta se escondía en el maletero de los coches de sus amigas para encontrarse con él: "Ella iba a buscarle a los hoteles escondida, mienten porque llevan años enrollándose".

La escalofriante noche de la ruptura de Marta Riesco y Antonio David

Aunque ya llevaba días fraguándose, el pasado mes de marzo Marta Riesco salió definitivamente de Mediaset: según fuentes de La Razón, la colaboradora fue despedida por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Aunque la decisión se tomó después de que Riesco volviera de una baja médica, su última ausencia se había producido por la polémica con la reportera de Sálvame Cristina Porta.

Además de los problemas en lo profesional, eran muchos los que ya vaticinaban que la relación con Antonio David estaba prácticamente agotada hasta que ahora, semanas después, ha sido ella misma quien lo ha confirmado.

Después del mensaje donde anuncia la separación de Antonio David y acusa a su hija Rocío Flores, Riesco ha publicado otra historia donde se puede ver un alijo de bolsas y maletas, presumiblemente suyas, que estaría recogiendo de la casa del exguardia civil. Junto a esta, ha publicado "Necestio tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida".

En la primera historia, donde anuncia su ruptura, Marta Riesco hace referencia a la noche anterior como el momento en que se produjo la ruptura. Horas antes de esta, la propia colaboradora había subido un vídeo donde contaba qué había pasado.

En la grabación, se la ve en el paseo marítimo, acompañada de su perro bajo la lluvia y las palabras "¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?". Al parecer, este problema solo fue el inicio de una de las noches más complicadas de la vida de Riesco, sobre la que próximamente habrá más detalles.