Mediaset España confirmó la salida de Lara Álvarez de 'Supervivientes' y su sustitución por Laura Madruño hace un par de semanas. Después de una década conduciendo el programa desde Honduras, la presentadora decidió no volver a la isla de los famosos sin motivo aparente.

Poco después, la periodista aclaraba en un directo a través de su cuenta de Instagram cuáles eran los motivos por los que había decidido no volver a 'Supervivientes': "Necesitaba parar para ver cómo, por dónde y hacia dónde. A veces entras en la vorágine de lo que piensas que en principio es el éxito y hay que redirigir, enfocar, equilibrar y empezar. Ese es el punto en el que estoy".

Lara Álvarez habla sobre la maternidad tras dejar 'Supervivientes'

Aunque ambos eventos no tienen relación aparente, la presentadora de 36 años ha hablado por primera vez sobre una supuesta maternidad en el futuro: "Sí, me gustan los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente".

Respecto a la posibilidad de ser madre en el futuro, la expresentadora de 'Supervivientes' ha concretado cuáles son sus planes: "Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener opción ahí sin esas prisas".