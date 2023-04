El pasado 22 de marzo se filtraba un fragmento de la nueva canción de Aitana 'Los Ángeles' a través de la cuenta @AitanaGlobal. La letra de la canción, que habla de "besos a escondidas" ha levantado mucha suspicacias entre los seguidores, que ven una clara confirmación de la infidelidad de la cantante hacia su expareja Miguel Bernardeau con Sebastián Yatra, su actual pareja.

La ruptura entre Bernardeau, actor de Élite y la exconcursante de Operación Triunfo se produjo a finales de diciembre y fue la revista Lecturas quien desveló que habían hecho efectiva su separación. A partir de entonces, comenzaron a proliferar los rumores de una posible relación con el también cantante Sebastián Yatra hasta que una exclusiva de la revista ¡Hola! publicó unas fotos que confirmaban de forma "extraoficial" que ambos tenían una relación.

La letra de Aitana que reconoce una infidelidad a su expareja con Sebastián Yatra

Desde que se filtró la letra de la nueva canción de Aitana, los fans han sostenido una teoría concreta que interpreta el significado de la canción como un reconocimiento a la infidelidad hacia su antiguo novio Miguel Bernardeau, con quien participó en la serie de Disney+ 'La Última'.

El periodista y creador de contenido en TikTok, Abel Planellas, no ha confirmado estos rumores pero ha ayudado a interpretar visualmente la letra que dice: "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran".