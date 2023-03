Desde su lesión en el Open de Australia el pasado mes de enero, Rafa Nadal ha permanecido recuperándose alejado de las pistas de tenis. Aunque por un momento pareció que iba a abandonar para siempre la primera línea de la competición, el deportista no se rinde y lleva meses trabajando para volver a jugar.

A partir de su retirada temporal para recuperarse de la lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, han salido cientos de informaciones sobre el progreso de su salud. Ahora, ha sido el propio manacorí quien ha salido a aclarar en qué situación se encuentra con respecto a su vuelta a la competición.

Hasta la fecha, se han celebrado tres torneos de tenis en los que Rafa Nadal ha decidido no participar: el ATP 250 de Doha, en el ATP 500 de Dubai o en el Masters 1000 de Indian Wells. A consecuencia de su inactividad, el español ha caído al puesto número 13 de la ATP.

El próximo Masters 1000 cuya celebración está prevista es el de Montecarlo, del 8 al 16 de abril de 2023. Aunque se han generado muchos rumores sobre su reaparición en este torneo, el tenista ha aclarado en la gala de los I Premios Fundación Rafa Nadal qué es lo que se sabe sobre su retorno: "Sé que estoy en mi rumbo, pero no sé cuándo volveré. Esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo y si lo supera, lo diría, pero no lo sé. Así que no lo puedo decir".

🗣️ "No sé cuándo volveré"



👑 @RafaelNadal sigue recuperándose de su lesión y no cuenta con una fecha de regreso.



📌 En el horizonte, la gira de tierra batida con el @bcnopenbs y el @MutuaMadridOpen.https://t.co/k6k4H4bZSM pic.twitter.com/LDfCBU8gXM — Teledeporte (@teledeporte) 27 de marzo de 2023

,