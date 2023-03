Piqué ha dado la que podría ser la entrevista más polémica de su carrera: el exfutbolista del FB Barcelona ha hablado en una conversación para 'El Món a RAC1' sobre el caso Negreira, sobre la denuncia por violación de Dani Alves, la polémica con Rubiales, el futuro de Lionel Messi o su proyecto empresarial al frente de la Kings League. Pero, de entro todos los temas, hay uno especialmente que ha levantado más polémica que los demás.

El que fuera central del blaugrana no se ha dejado ni un tema por tocar, entre ellos el más mediático de todos: su supuesta infidelidad y posterior separación de la cantante Shakira. Hasta el pasado 11 de enero, cuando la colombiana estrenó junto a Bizarrap la multitudinaria canción donde hace referencia directamente a Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, la noticia de su ruptura ocupó algunas primeras páginas en la revistas del corazón, pero fue tras la publicación del famoso tema cuando la tragedia saltó a la arena de toda la opinión pública.

A estas alturas, es muy difícil que alguien residente en España no haya escuchado la sesión 53 de Shakira con Bizarrap, incluido el propio Gerard Piqué.

Precisamente sobre esto ha sido sobre lo que le ha consultado el entrevistador, una cuestión ante la que el futbolista ha decidido más de dos meses después romper su silencio: "Sí, sí, obviamente. No quiero hablar del tema. No creo que toque. Yo creo que las personas al final tenemos una responsabilidad, sobre todo si somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos y a partir de aquí no quiero decir nada al respecto. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema porque creo que al final lo único que quiero es que estén bien".

De forma velada, Piqué ha acusado a Shakira de ser una irresponsable por no proteger a sus hijos, y las redes no se lo han tomado bien. Mayoritariamente de parte de la cantante, han acusado al exfutbolista de hipócrita: por un lado, critican que el propio padre entrara al trapo con la polémica del Twingo y el Casio poco después de haberse publicado el tema; por otro, critican que fue él el irresponsable al ser infiel a su pareja en la casa donde vivían con sus hijos".