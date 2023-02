La historia de Ivonne Reyes y Pepe Navarro ha vuelto a desatar polémica. La mayor revelación llegó hace unos meses por parte de Socialité, el programa de televisión de Telecinco, que desveló que la actriz venezolana recibió de un empresario millonario 6.000 euros al mes durante tres años. Concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario.

Reyes continua insistiendo en que Pepe Navarro es el padre de su hijo, tal y como la justicia decretó. Mientras, el periodista trata de reabrir el caso asegurando que tiene pruebas genéticas para demostrar que Alejandro Reyes no es hijo suyo.

Y es que, muchos han sido los cruces de acusaciones en televisión, que incluso han derivado en una contienda legal que, en su última cara a cara, ha dado la razón al popular presentador. Y es que, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó, el pasado 18 de enero, la sentencia del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid en la que se consideró inocente al periodista del supuesto delito leve denunciado por la televisiva.

"Tampoco me esperaba otra cosa", aseguró Ivonne Reyes tras conocer el resultado. Según el diario ABC, también, ha explicado que no sabe si podrá recurrir la sentencia, pero que está contenta con haber llegado a tribunales: "Ha sido un avance. Es un poquito largo de hablar porque realmente, como funciona todo, estoy agradecida que se me haya hecho caso por lo menos. Parece que no, pero las mujeres que estamos dentro de este mundo me podrán entender".

Reyes aclara, de forma contundente, que no va a parar y que prioriza la parte legal pero que también se haga justicia divina y terrenal. El próximo enfrentamiento en los juzgados se producirá el 14 de febrero, día de San Valentín, cuando se tratarán unas declaraciones que el presentador vertió en una agencia de noticias y en las que, según la venezolana, atenta contra su honor.