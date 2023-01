Las primeras impresiones apuntaban a una lesión de cadera, pero finalmente la dolencia que provocó la caída de Rafa Nadal en el Open de Australia fue un daño en el psoas iliaco de la pierna izquierda. En la rueda de prensa tras caer contra Mackenzie McDonald, el tenista reconoció estar "mentalmente destrozado" además de "cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera".

Tras esta intervención, donde incluso llegó a insinuar una posible retirada, se comunicó con sus seguidores a través de Twitter para compartir los resultados de las pruebas médicas: "la resonancia magnética muestra una lesión grado 2 del Psoas iliaco de la pierna izquierda".

Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas. pic.twitter.com/xwcKSyTzhp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 19 de enero de 2023

Con este diagnóstico, Rafa también hacía público el pronóstico sobre el tiempo que debería tomarse de descanso: "Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria" y estimaba el tiempo de recuperación "normal" entre 6 y 8 semanas.

Ahora, cuando la recuperación avanza y el futuro del deportista parece más nítido, ha vuelto a publicar una actualización sobre su estado de salud: "Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Estableciendo los tratamientos a seguir y en tres semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución".

De esta forma, Nadal confirma que no volveremos a verlo en pista hasta dentro de cinco y siete semanas.