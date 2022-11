El paso 28 de octubre, la cantante cordobesa India Martínez publicaba una extraña frase en redes sociales: "He soñado que unos agentes de la Guardia Civil me encerraban en un calabozo y al día siguiente me fusilaban"; acompañado de otra publicación que especificaba: "En concreto, el Bando sublevado".

Horas más tarde, la artista confirmaba que iba a interpretar a Federico García Lorca bajo la dirección de Carlos Saura en un musical que se estrenará el próximo 21 de enero en el Cartuja Center Cite de Sevilla. La frase compartida al principio en Twitter, tan solo buscaba generar misterio sobre el que iba a ser uno de los anuncios más importantes de la trayectoria de India.

He soñado que llegaban unos agentes de la guardia civil, me encerraban en un calabozo y al día siguiente me fusilaban. — India Martínez (@IndiaMartinez) October 28, 2022

Pero, entre la primera publicación de teaser y el anuncio oficial, algunos usuarios malinterpretaron las palabras de la cordobesa, y se lanzaron a criticarla en redes sociales: en algún casos, los ofendidos compartían a través de comentarios grandes hitos del cuerpo militar, para defender su existencia y en otros, los más deleznables, insultaban a la cantante a través de ataques virulentos.

Por fin puedo contaros que interpretaré a LORCA bajo la dirección de otro genio Don CARLOS SAURA.



Perdonad si habéis malinterpretado mi sueño, pero siento una conexión con el poeta que a veces me traslada a su época y sus vivencias.

Primeras fechas 🥰 https://t.co/ELrXduqZtH pic.twitter.com/D2KYpMQnK9 — India Martínez (@IndiaMartinez) 28 de octubre de 2022

La joven se disculpaba a quienes habían malinterpretado su sueño: "siento una conexión con el poeta que a veces me traslada a su época y vivencias". Lejos de tomarse los ataques a mal, India volvía a incidir al día siguiente en su profunda devoción al cuerpo: "Siento mucha admiración y respeto por la Guardia Civil. Reconozco su esfuerzo y gran labor. A los que me conocéis sabéis el cariño que os tengo. Perdonad si no especifiqué bien que se trataba de la vida de un personaje histórico que tengo que interpretar en una obra de teatro".

Tan bien encajó los golpes que, el pasado 5 de noviembre, volvía a hacer referencia al suceso con humor en la misma plataforma: "Hoy he soñado que... no no, mejor no lo cuento".