La reina Letizia ha llegado este miércoles minutos antes de las 11.30 horas a Tudela para participar en el homenaje a la directora de cine Pilar Miró, en el marco del Festival de Cine Ópera Prima. A su llegada, Letizia ha sido recibida con aplausos por decenas de vecinos que la estaban esperando a la puerta del cine Moncayo de la capital ribera. Los vecinos han repetido mensajes como "guapa" o "viva la Reina" y Letizia ha saludado a algunos de los vecinos, así como a los representantes políticos presentes y a los organizadores del festival, antes de dirigirse al acto oficial, en el que se ha proyectado El perro del Hortelano, obra de la homenajeada.

Con menos presencia de público que el año pasado, pero más medios y más personalidades políticas que en 2021, Letizia ha entregado un premio a Gonzalo Miró, hijo de la cineasta Pilar Miró, de la que Fernando Méndez Leite, presidente la Academia de Cine, ha dicho que "cambió el cine español de la democracia".

Miró ha agradecido, en su intervención, el reconocimiento a su madre: "No es fácil poner en orden los sentimientos. 25 años del fallecimiento. Jamás me voy a cansar de dar gracias por todos los homenajes. También me da rabia y pena que no sea ella quien pueda disfrutarlos".

Gonzalo Miró ha definido a su madre como "una persona muy pasional en lo profesional y en lo personal". "Se entregaba en cuerpo y alma a todo lo que hacía", ha dicho.

Su hijo ha destacado la labor de su madre en cuanto a romper barreras de la época: "El amor por el cine lo intercaló con la lucha por la libertad en aquella época. Marcó el camino a muchas mujeres. El primero en atravesar el muro es el que sale más lastimado. Nos dejó cuando quedaba el reconocimiento del que yo disfruto", ha explicado antes de terminar su intervención con un "¡viva la madre que me parió!".

"Mi madre era muy pasional, tanto en lo personal como en lo profesional, se entregaba en cuerpo y alma a cualquier cosa que hacía", ha afirmado Miró, tras destacar que la homenajeada "intercaló" su "amor por el cine" con "la responsabilidad de ir derribando las barreras de la falta de libertad de la época que le tocó vivir". "Lo hizo por ella, luchando por su propia libertad, pero la perspectiva del tiempo nos ha hecho ver que, a la vez, consiguió marcar el camino de mucha gente, de muchas mujeres que siguieron sus pasos", ha apuntado.

El director del festival, Luis Alegre, ha señalado que "Pilar Miró revolucionó para bien todo lo que tocó" y ha agradecido la presencia de la reina en el acto. "Majestad, usted siente una de nosotros, cinéfila de las que cree en el poder del cine. En Tudela tiene su casa, siempre abierta"

El presidente de la Academia del Cine Español, Fernando Méndez Leite, ha descrito tanto la personalidad como la trayectoria de Pilar Miró. "Siendo una mujer de su tiempo, no se parecía en nada a ninguna otra mujer de su tiempo. Todos tenemos guardado un retrato personal e intransferible de Pilar Miró, pero suelen coincidir características entre ellos".

"Poca gente suscitó lo que ella. Su obra es su verdadero legado. Dirigió nueve películas, todas muy personales. La mirada está en sus personajes. Viendo sus películas hay un momento en el que la ves a ella sobreimpresionada en los actores", ha añadido.

Entre las autoridades que asistentes al acto, además de la Reina Letizia, se encuentran el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la presidenta de Navarra, María Chivite; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola. También han asistido al acto figuras del cine, la música o el peridismo como Mónica Randall, Víctor Manuel, Nativel Preciado y Ana Belén.

El año pasado la Reina Letizia también asistió al festival, en concreto a un homenaje a los cineastas Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Fernando Fernán-Gómez. Este año, el festival de cine se celebra del 28 de octubre al 5 de noviembre y rinde homenaje a la figura de Pilar Miró, fallecida hace 25 años. El certamen contará con 7 películas a concurso, una serie de actos previos y la proyección de la película de clausura 'Emilia', del tudelano Miguel Ángel Calvo Buttini.