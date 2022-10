Iker Casillas vuelve a estar de actualidad y no precisamente por un tema deportivo. El futbolista ha publicado un tuit con unas breves palabras que han sido muy polémicas: "Espero que me respeten: soy gay", escribía en su perfil oficial de Twitter a primera hora de la tarde del domingo.

A los pocos minutos de su publicación, el tuit ha empezado a correr como la pólvora y se ha viralizado rápidamente, y no en el buen sentido. El portero ha recibido decenas de comentarios negativos, que criticaban que hiciera broma con algo tan sensible como la homosexualidad. Los comentarios iban en la línea de que no se puede bromear con algo que sigue siendo complicado y motivo de discriminación y sufrimiento para muchas personas.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) 9 de octubre de 2022

No obstante, el exjugador del Real Madrid parece haberse arrepentido de su "broma", pues ha borrado el tuit apenas un par de horas después de su publicación. Por el momento, habrá que esperar para ver si da algún tipo de explicación o si se disculpa por este chiste sin gracia.

Posteriormente, ha escrito un mensaje pidiendo disculpas y asegurando que le habían hackeado la cuenta: "Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, mis disculpas a la comunidad LGTB". Esto le ha vuelto a acarrear una buena cantidad de comentarios negativos, pues resulta extraño la rapidez con la que el portero ha recuperado su cuenta de ese presunto hackeo.