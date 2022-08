Gloria Camila Ortega continúa colaborando en Telecinco a escasas semanas de que arranque 'Pesadilla en el paraíso', reality show en el que participará junto a otros famosos como Pipi Estrada, Omar Sánchez o Mónica Hoyos. Este martes, la hija de Ortega Cano estuvo en el plató de 'Ya es mediodía' y habló sobre cómo le está afectando la crisis en el matrimonio de su padre con Ana María Aldón.

En medio de los rumores que apuntan a una inminente separación, Gloria Camila prefirió no dar demasiada información: "Sé parte de cómo está ahora la historia por parte de mi padre. No hablo con Ana desde hace tiempo". "No voy a entrar en detalles porque les pertenece a ellos", añadió.

Pero además, reveló que no está atravesando por un buen momento debido a todo lo que está sucediendo en su casa. "Estoy en tratamiento psicológico porque creo que la salud mental es muy importante. A veces estoy muy sensible", aseguró ante sus compañeros con los ojos vidriosos: "No voy a llorar".

En concreto, reconoció estar preocupada por el efecto que puede tener la polémica en la salud de Ortega Cano: "Se me hace un poco cuesta arriba por la situación que le está generando a mi padre todo esto". "Me duele que no haya un parón. No sé en qué beneficia el que se siga hablando de este tema en las revistas si luego no se habla en casa", confesó.

Gloria Camila también aprovechó para lanzarle un dardo a 'Sálvame', aunque sin mencionar de forma directa al espacio vespertino de la casa: "Todo le afecta y hay muchos programas que se ceban con él". "Si la gente habla desde la ignorancia y no son conscientes de que mi padre está sensible, que su salud a veces la tiene muy cogida, a mí me afecta", dejó caer.