"Pero, ¿Qué hace en España este hombre?", la icónica presentadora de televisión, Mercedes Milá ha revelado durante una entrevista en La Sexta Noche el pasado 21 de julio cuál es su opinión sobre el regreso del Rey Emérito al país: “tener ese poder es casi inhumano”.

La cara de Milá se transformó en un poema tras escuchar la hipótesis del periodista de que Juan Carlos I no sabría que “lo que estaba haciendo estaba mal”: “él sabe perfectamente lo que ha hecho, y lo sabe además porque su hijo también se lo ha argumentado para pedirle que se Fuera a otro país”.

“Esa falta de contacto con la realidad, porque se les van los pies para arriba, ha hecho que haya cometido unos errores que también le han pasado a otras personas con mucho poder”, ha reflexionado la ex presentadora de Gran Hermano.

Segunda intervención de Milá sobre el Emérito

Ya en 2021, cuando Juan del Val preguntó a Mercedes Milá su opinión sobre el regreso de Juan Carlos I, la presentadora dejó clara su posición: “yo creo que no. Hasta que no se solvente todo el tema que tiene en los juzgados y quede claro qué ha hecho o no ha hecho y cumpla la condena que le toque o no, yo creo que no debería volver”.

Esto es lo que piensa Mercedes Milá del regreso del Rey Juan Carlos

Críticas en redes sociales por la postura de Mercedes Milá

